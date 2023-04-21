Медиагруппе «Комсомольская правда» требуется электрик. Фото: Shutterstock

Медиагруппе «Комсомольская правда» требуется электрик.

Требуемый опыт работы: 1–3 года

Занятость: Полная занятость, полный день

Заработная плата: от 72 000 руб. до вычета налогов

Место работы: Москва, Новодмитровская улица, 2Б

Обязанности:

- Проведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта электроустановок 0,4 кВ.

- выполнение работ по монтажу кабельных линий, светильников, розеточных групп, выключателей в помещениях офиса.

- контроль за работой ДГУ, ИБП.

- контроль за выполнением работ стороними организациями.

- эксплуатация и контроль вентиляционных установок

- выполнение незначительных поручений руководства

Требования:

- Опыт работы по обслуживанию электроустановок от года.

- Действующая группа по электробезопасности III до 1000В

- Уверенный пользователь ПК.

- Знание ПУЭ, ПТЭЭП.

- Ответственность, коммуникабельность, творческий подход к работе.

Условия:

- Работа 5/2, с 9 до 18ч (оформление на срочный трудовой договор, т.е. временно до возвращения мобилизованного сотрудника, готовы рассмотреть вариант и с частичной занятостью сотрудника при пересчете оклада пропорционально занятости)

- дружный коллектив

Куда обращаться

По вопросам трудоустройства пишите office@phkp.ru