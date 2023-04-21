Медиагруппе «Комсомольская правда» требуется электрик.
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Медиагруппе «Комсомольская правда» требуется электрик.
Требуемый опыт работы: 1–3 года
Занятость: Полная занятость, полный день
Заработная плата: от 72 000 руб. до вычета налогов
Место работы: Москва, Новодмитровская улица, 2Б
- Проведение технического обслуживания, эксплуатации и ремонта электроустановок 0,4 кВ.
- выполнение работ по монтажу кабельных линий, светильников, розеточных групп, выключателей в помещениях офиса.
- контроль за работой ДГУ, ИБП.
- контроль за выполнением работ стороними организациями.
- эксплуатация и контроль вентиляционных установок
- выполнение незначительных поручений руководства
- Опыт работы по обслуживанию электроустановок от года.
- Действующая группа по электробезопасности III до 1000В
- Уверенный пользователь ПК.
- Знание ПУЭ, ПТЭЭП.
- Ответственность, коммуникабельность, творческий подход к работе.
- Работа 5/2, с 9 до 18ч (оформление на срочный трудовой договор, т.е. временно до возвращения мобилизованного сотрудника, готовы рассмотреть вариант и с частичной занятостью сотрудника при пересчете оклада пропорционально занятости)
- дружный коллектив
Куда обращаться
По вопросам трудоустройства пишите office@phkp.ru