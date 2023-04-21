«Пройти все испытания и добиться результата»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв пригласил жителей области участвовать в конкурсе «Лидеры России»

Фото: пресс-службы губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв пригласил жителей области участвовать в федеральном конкурсе «Лидеры России».

В настоящий момент продолжается прием заявок. Конкурс управленцев проводится уже в пятый раз и за эти годы стал настоящим социальным лифтом для активных и целеустремленных людей из разных уголков страны. Практика предыдущих конкурсов показывает, что часть конкурсантов, хорошо проявивших в рамках конкурса, попадает в реальный кадровый резерв, часть - сразу получает приглашения от различных ведомств. Не только из муниципалитетов и регионов, откуда родом сам конкурсант «Лидеров России», но и федеральных. Факт: пятеро участников предыдущих сезонов в итоге были назначены на посты заместителей федеральных министров, двое стали врио губернаторов (один из них в итоге и победил на выборах).

Андрей Воробьёв отметил, что участники «Лидеров России», представляющие регион, получат поддержку.

- Конкурс «Лидеры России» - очень интересный и важный проект президентской платформы «Россия - страна возможностей», - напомнил губернатор. - Приятно, что представительство Подмосковья на конкурсе всегда внушительное и часто успешное. Хочу пожелать ребятам - как правило, это молодые и целеустремленные люди - не бояться заявляться, пройти все испытания, дерзнуть и добиться результата. А мы со своей стороны рады поддерживать и быть наставниками. Успехов, удачи!

Конкурс 2023 года стартовал в начале апреля. Сообщается, что на данный момент заявки на участие в «Лидерах России» подали уже более 40 тысяч человек, представляющих все регионы страны.