В Москве проведут экскурсии в закрытых режимных объектах и исторических особняках

Павильон Латвийской ССР открылся в 1954 году Фото: Александра БУДАЕВА

С 18 апреля по 31 мая в Москве проходит акция «Дни культурного наследия» - москвичи и гости столицы смогут попасть туда, куда обычно доступ для посторонних закрыт: это госучреждения, которые работают по пропускам, закулисье театров, здания посольств и особняков, которые перешли в частные руки. Всего в этом году в списке 120 памятников архитектуры, внутри которых планируют провести 500 экскурсий. Они бесплатные, но зарегистрироваться на них нужно заранее.

12 ПРИЧИН ДЛЯ ВОСХИЩЕНИЯ

Адрес: ул. Земляной Вал, 54 ст.3

Что было раньше: городская купеческая усадьба XIX века

Что сейчас: отель Twelve Reasons

Особняк на Земляном валу, судя по чертежам, появился после пожара 1812 года. Как он выглядел в те времена, остается только догадываться, ведь в 1893 году новый собственник Филипп Пантелеевич Пантелеев затеял здесь капремонт, к которому привлек архитектора Дуванова.

Фото: Сергей Красюк

- Пантелеев владел скульптурной мастерской, поэтому фасад дома стал своеобразной витриной: здесь было огромное количество декоративных элементов, в том числе, орлов, женских лиц и сатиров. Декор сохранился неплохо, но был покрыт несколькими слоями краски, которая сильно исказила вид. Краску очищали вручную специальными лопаточками. Недостающие детали воссоздавали как снаружи здания, так и внутри на основании фотографий и сохранившихся декоративных элементов, - рассказал гендиректор компании «ЭКОБАУ» Дмитрий Гулич. - В общей сложности реставрация заняла около трех лет.

Фото: Сергей Красюк

Что получилось в итоге? Очень симпатичный симбиоз старины и современности. Бывшая музыкальная гостиная переоборудована в бар, хозяйская спальня с колоннами и искусственно состаренным зеркалом – в один из самых дорогих номеров отеля. И хотя официальное открытие было примерно месяц назад, а цены здесь на самые дешевые (от 16 до 30 тыс.руб. за номер в сутки), у гостиницы уже появились постоянные клиенты. И не удивительно: внутри можно часами ходить разглядывать старинные каменные своды первого этажа, кирпичи с гравировкой, которая свидетельствует о том, что они – те самые, которые отлили в XIX веке, а еще – деревянные бревна, из которых изначально был сложен второй этаж (их укрепили и обновили) и старинные печи.

Фото: Сергей Красюк

- Мы открыты не только для постояльцев, - рассказала корреспонденту гендиректор отеля Twelve Reasons Марина Знаменская. - Бар работает для всех желающих, с меню заранее можно ознакомиться на нашем сайте.

ПАМЯТНИК ДРУЖБЕ НАРОДОВ

Адрес: ВДНХ, пр. Мира, 119 ст.5

Что было раньше: павильон Латвийской ССР, павильон «Физика»

Что сейчас: Музей городского хозяйства

- Павильон Латвийской ССР открылся в 1954 году, и уже тогда здесь были эти двери из монгольского дуба. Вы посмотрите, за столько лет они даже не покорежились! - экскурсовод Наталья обращает внимание на детали, которые посетителям не сразу бросаются в глаза.

Со входа видишь огромную стену, которая показывает всю оперативную информацию по состоянию ЖКХ в Москве, хитроумные интерактивные элементы, которые объясняют, как работает отопление, электричество и системы мониторинга. Однако это «начинка», окруженная реальной историей, восстановить которую было не только сложно, но и порой опасно.

Витражи на окнах реставрировали по старинной технологии Фото: Александра БУДАЕВА

К примеру, витражи на окнах реставрировали по старинной технологии, когда цветные стекла соединяются свинцовыми спайками. Сейчас так уже не делают – слишком вредно для здоровья. 12 люстр-корзин и боковые шестиметровые люстры-ладьи полностью воссоздали по историческим чертежам. Окна представляют собой художественную роспись по стеклу, когда краски запекают при высокой температуре. К сожалению, восстановить удалось только контуры, никаких данных о том, как выглядела серединка окна, не сохранилось.

12 люстр-корзин полностью воссоздали по историческим чертежам Фото: Александра БУДАЕВА

- Когда реставраторы только зашли сюда, на одной из стен была закреплена фанерка, когда ее отодвинули, обнаружили сохранившееся панно в технике гризайль, это вдохновило специалистов на то, чтобы восстановить остальные панно на других стенах. Каждое из них по-своему изображает богатства Латвийской ССР тех времен: сельское хозяйство, гончарное искусство, науки и др., - рассказывают экскурсоводы.

Вход в павильон №5 ВДНХ свободный всегда, но именно сейчас, в Дни культурного наследия, вам расскажут не только об экспозиции, но и о самом здании.

ДУХ КУПЕЧЕСКОЙ УСАДЬБЫ

Адрес: ул. Воронцова Поле, 13 ст.1

Что было раньше: купеческая усадьба Рахмановых

Что сейчас: Дом Российского исторического общества

Внизу - подвал с кирпичной кладкой XVII века и специальными окнами, через которые вниз когда-то скидывали провизию прямо с улицы. Сверху – роскошные интерьеры купеческой усадьбы Рахмановых. По словам специалистов, этот особняк является одним из лучших образцов бережной реставрации.

Дом Российского исторического общества Фото: Александра БУДАЕВА

- У парадной чугунной лестницы, созданной в 1844 году, было пробито ограждение, потому что в XX веке, когда здесь была коммуналка, люди просто скидывали мебель сверху вниз, - экскурсовод Анна Молодцова показывает фотографии в доказательство своих слов. Красивую витую лестницу после того, как ее почистили, покрасили и восстановили, сложно представить себе в «убитом» состоянии. Впрочем, как и другие элементы усадьбы.

Этот особняк является одним из лучших образцов бережной реставрации Фото: Александра БУДАЕВА

Красные обои в библиотеке воссоздали, паркет реставрировали, это натуральное красное дерево. Сосновые двери – те самые, которых когда-то касались старообрядцы Рахмановы, только ручки современные поставили. Мебель – новая, но вы никогда об этом не догадаетесь, потому что в интерьер вписывается идеально.

Внизу - подвал с кирпичной кладкой XVII века Фото: Александра БУДАЕВА

С 2013 года усадьба передана Российскому историческому сообществу, сейчас здесь располагается «главный дом» («головной офис», глядя на все это великолепие, ни у кого не повернется язык сказать). Но и посетителей сюда пускают. Так что если не успеете зайти сюда в рамках Дней культурного наследия, – не беда, запишитесь на экскурсию на сайте historyrussia.org

Чугунная лестница Фото: Александра БУДАЕВА

МОНУМЕНТ НЕУГОМОННОМУ ФРАНЦУЗУ

Адрес: ул. Мясницкая, 39 ст.1

Что было раньше: Центросоюз (Здание Наркомлегпрома)

Что сейчас: РОССТАТ

Он ненавидел лестницы, страдал клаустрофобией и был уверен, что солнечный свет улучшает любую работу. Именно поэтому здание Центросоюза, построенное по проекту французского архитектора Ле Корбюзье, до сих пор поражает воображение.

Памятник Ле Корбюзье Фото: Александра БУДАЕВА

- Из-за скверного зрения он терпеть не мог лестницы, поэтому здесь – спиралевидные пандусы с нескользящим покрытием и комфортным углом подъема, - рассказывает историк архитектуры, профессор Московского государственного строительного университета Константин Гацунаев. - Из-за его клаустрофобии вместо обычных лифтов установили патерностер (лифт с открытыми кабинками, который непрерывно движется вверх-вниз). Огромная стеклянная панель со стороны Мясницкой – не просто остекление, а обеспечение идеального микроклимата внутри здания.

Макет здания Фото: Александра БУДАЕВА

Идеи Ле Корбюзье были настолько революционными, что даже в СССР реализовать их все не удалось. Но и то, что сделано, намного опережает свое время. Здание-этажерка без несущих стен позволяет перестраивать интерьеры внутри, как угодно. Плоская крыша предназначалась хоть для мероприятий, хоть для парковки автомобилей. Интересно? Узнать больше можно на экскурсии. Другого шанса попасть в это здание, где сейчас размещается РОССТАТ, может и не быть – на объекте пропускная система.

Пандусы вместо лестниц внутри Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Когда: с 18 апреля по 31 мая

Где: на 120 площадках по городу

Сколько стоит: бесплатно при регистрации

Как попасть: по регистрации на um.mos.ru