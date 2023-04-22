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Общество22 апреля 2023 6:16

В Москве проведут экскурсии в закрытых режимных объектах и исторических особняках

Попасть на них можно совершенно бесплатно до 31 мая
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Павильон Латвийской ССР открылся в 1954 году

Павильон Латвийской ССР открылся в 1954 году

Фото: Александра БУДАЕВА

С 18 апреля по 31 мая в Москве проходит акция «Дни культурного наследия» - москвичи и гости столицы смогут попасть туда, куда обычно доступ для посторонних закрыт: это госучреждения, которые работают по пропускам, закулисье театров, здания посольств и особняков, которые перешли в частные руки. Всего в этом году в списке 120 памятников архитектуры, внутри которых планируют провести 500 экскурсий. Они бесплатные, но зарегистрироваться на них нужно заранее.

12 ПРИЧИН ДЛЯ ВОСХИЩЕНИЯ

Адрес: ул. Земляной Вал, 54 ст.3

Что было раньше: городская купеческая усадьба XIX века

Что сейчас: отель Twelve Reasons

Особняк на Земляном валу, судя по чертежам, появился после пожара 1812 года. Как он выглядел в те времена, остается только догадываться, ведь в 1893 году новый собственник Филипп Пантелеевич Пантелеев затеял здесь капремонт, к которому привлек архитектора Дуванова.

Фото: Сергей Красюк

Фото: Сергей Красюк

- Пантелеев владел скульптурной мастерской, поэтому фасад дома стал своеобразной витриной: здесь было огромное количество декоративных элементов, в том числе, орлов, женских лиц и сатиров. Декор сохранился неплохо, но был покрыт несколькими слоями краски, которая сильно исказила вид. Краску очищали вручную специальными лопаточками. Недостающие детали воссоздавали как снаружи здания, так и внутри на основании фотографий и сохранившихся декоративных элементов, - рассказал гендиректор компании «ЭКОБАУ» Дмитрий Гулич. - В общей сложности реставрация заняла около трех лет.

Фото: Сергей Красюк

Фото: Сергей Красюк

Что получилось в итоге? Очень симпатичный симбиоз старины и современности. Бывшая музыкальная гостиная переоборудована в бар, хозяйская спальня с колоннами и искусственно состаренным зеркалом – в один из самых дорогих номеров отеля. И хотя официальное открытие было примерно месяц назад, а цены здесь на самые дешевые (от 16 до 30 тыс.руб. за номер в сутки), у гостиницы уже появились постоянные клиенты. И не удивительно: внутри можно часами ходить разглядывать старинные каменные своды первого этажа, кирпичи с гравировкой, которая свидетельствует о том, что они – те самые, которые отлили в XIX веке, а еще – деревянные бревна, из которых изначально был сложен второй этаж (их укрепили и обновили) и старинные печи.

Фото: Сергей Красюк

Фото: Сергей Красюк

- Мы открыты не только для постояльцев, - рассказала корреспонденту гендиректор отеля Twelve Reasons Марина Знаменская. - Бар работает для всех желающих, с меню заранее можно ознакомиться на нашем сайте.

ПАМЯТНИК ДРУЖБЕ НАРОДОВ

Адрес: ВДНХ, пр. Мира, 119 ст.5

Что было раньше: павильон Латвийской ССР, павильон «Физика»

Что сейчас: Музей городского хозяйства

- Павильон Латвийской ССР открылся в 1954 году, и уже тогда здесь были эти двери из монгольского дуба. Вы посмотрите, за столько лет они даже не покорежились! - экскурсовод Наталья обращает внимание на детали, которые посетителям не сразу бросаются в глаза.

Со входа видишь огромную стену, которая показывает всю оперативную информацию по состоянию ЖКХ в Москве, хитроумные интерактивные элементы, которые объясняют, как работает отопление, электричество и системы мониторинга. Однако это «начинка», окруженная реальной историей, восстановить которую было не только сложно, но и порой опасно.

Витражи на окнах реставрировали по старинной технологии

Витражи на окнах реставрировали по старинной технологии

Фото: Александра БУДАЕВА

К примеру, витражи на окнах реставрировали по старинной технологии, когда цветные стекла соединяются свинцовыми спайками. Сейчас так уже не делают – слишком вредно для здоровья. 12 люстр-корзин и боковые шестиметровые люстры-ладьи полностью воссоздали по историческим чертежам. Окна представляют собой художественную роспись по стеклу, когда краски запекают при высокой температуре. К сожалению, восстановить удалось только контуры, никаких данных о том, как выглядела серединка окна, не сохранилось.

12 люстр-корзин полностью воссоздали по историческим чертежам

12 люстр-корзин полностью воссоздали по историческим чертежам

Фото: Александра БУДАЕВА

- Когда реставраторы только зашли сюда, на одной из стен была закреплена фанерка, когда ее отодвинули, обнаружили сохранившееся панно в технике гризайль, это вдохновило специалистов на то, чтобы восстановить остальные панно на других стенах. Каждое из них по-своему изображает богатства Латвийской ССР тех времен: сельское хозяйство, гончарное искусство, науки и др., - рассказывают экскурсоводы.

Вход в павильон №5 ВДНХ свободный всегда, но именно сейчас, в Дни культурного наследия, вам расскажут не только об экспозиции, но и о самом здании.

ДУХ КУПЕЧЕСКОЙ УСАДЬБЫ

Адрес: ул. Воронцова Поле, 13 ст.1

Что было раньше: купеческая усадьба Рахмановых

Что сейчас: Дом Российского исторического общества

Внизу - подвал с кирпичной кладкой XVII века и специальными окнами, через которые вниз когда-то скидывали провизию прямо с улицы. Сверху – роскошные интерьеры купеческой усадьбы Рахмановых. По словам специалистов, этот особняк является одним из лучших образцов бережной реставрации.

Дом Российского исторического общества

Дом Российского исторического общества

Фото: Александра БУДАЕВА

- У парадной чугунной лестницы, созданной в 1844 году, было пробито ограждение, потому что в XX веке, когда здесь была коммуналка, люди просто скидывали мебель сверху вниз, - экскурсовод Анна Молодцова показывает фотографии в доказательство своих слов. Красивую витую лестницу после того, как ее почистили, покрасили и восстановили, сложно представить себе в «убитом» состоянии. Впрочем, как и другие элементы усадьбы.

Этот особняк является одним из лучших образцов бережной реставрации

Этот особняк является одним из лучших образцов бережной реставрации

Фото: Александра БУДАЕВА

Красные обои в библиотеке воссоздали, паркет реставрировали, это натуральное красное дерево. Сосновые двери – те самые, которых когда-то касались старообрядцы Рахмановы, только ручки современные поставили. Мебель – новая, но вы никогда об этом не догадаетесь, потому что в интерьер вписывается идеально.

Внизу - подвал с кирпичной кладкой XVII века

Внизу - подвал с кирпичной кладкой XVII века

Фото: Александра БУДАЕВА

С 2013 года усадьба передана Российскому историческому сообществу, сейчас здесь располагается «главный дом» («головной офис», глядя на все это великолепие, ни у кого не повернется язык сказать). Но и посетителей сюда пускают. Так что если не успеете зайти сюда в рамках Дней культурного наследия, – не беда, запишитесь на экскурсию на сайте historyrussia.org

Чугунная лестница

Чугунная лестница

Фото: Александра БУДАЕВА

МОНУМЕНТ НЕУГОМОННОМУ ФРАНЦУЗУ

Адрес: ул. Мясницкая, 39 ст.1

Что было раньше: Центросоюз (Здание Наркомлегпрома)

Что сейчас: РОССТАТ

Он ненавидел лестницы, страдал клаустрофобией и был уверен, что солнечный свет улучшает любую работу. Именно поэтому здание Центросоюза, построенное по проекту французского архитектора Ле Корбюзье, до сих пор поражает воображение.

Памятник Ле Корбюзье

Памятник Ле Корбюзье

Фото: Александра БУДАЕВА

- Из-за скверного зрения он терпеть не мог лестницы, поэтому здесь – спиралевидные пандусы с нескользящим покрытием и комфортным углом подъема, - рассказывает историк архитектуры, профессор Московского государственного строительного университета Константин Гацунаев. - Из-за его клаустрофобии вместо обычных лифтов установили патерностер (лифт с открытыми кабинками, который непрерывно движется вверх-вниз). Огромная стеклянная панель со стороны Мясницкой – не просто остекление, а обеспечение идеального микроклимата внутри здания.

Макет здания

Макет здания

Фото: Александра БУДАЕВА

Идеи Ле Корбюзье были настолько революционными, что даже в СССР реализовать их все не удалось. Но и то, что сделано, намного опережает свое время. Здание-этажерка без несущих стен позволяет перестраивать интерьеры внутри, как угодно. Плоская крыша предназначалась хоть для мероприятий, хоть для парковки автомобилей. Интересно? Узнать больше можно на экскурсии. Другого шанса попасть в это здание, где сейчас размещается РОССТАТ, может и не быть – на объекте пропускная система.

Пандусы вместо лестниц внутри

Пандусы вместо лестниц внутри

Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Когда: с 18 апреля по 31 мая

Где: на 120 площадках по городу

Сколько стоит: бесплатно при регистрации

Как попасть: по регистрации на um.mos.ru

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