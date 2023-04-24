«Лимонадному отравителю» из Москвы дали 15 лет колонии: 30 человек отравил психотропами, отправил студента в кому из-за нескольких тысяч рублей

Мурат Сабанов, подозреваемый в отравлениях газировкой в центре Москвы. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В мае и июне 2019-го гудела вся Москва - обсуждала появление нового серийника, загадочного «отравителя из Ямы». Преступник в итоге был пойман (хоть и со второй попытки). Сегодня Басманный суд поставил в этом деле точку.

ДЕЛО БЫЛО В «ЯМЕ»

«Яма» - популярное на тот момент у молодежи тусовочное место. Общественное пространство на Хохловской площади, сделанное в виде углубленного амфитеатра, по вечерам привлекало большое количество людей. Взять в ближайшем магазине пивка в бутылочке, сесть на скамейке, общаться - со знакомыми и незнакомыми, слушать музыку. В какой-то момент пошли слухи, что в районе «Ямы» подозрительно часто начали находить парней и девушек без сознания. Несколько человек увезли в реанимацию, их в буквальном смысле спасали врачи. Те, кто отделались полегче, рассказывали, что вечер был как вечер, подходили люди, болтали, угощали друг друга выпивкой. Ну да, хмелели. А дальше вдруг - потеря сознания. Ну и, конечно, ни денег в карманах, ни банковских карт, ни мобильных телефонов. Все что было ценного с собой, исчезало.

Такие же случаи отмечались и на Чистых прудах - там, у метро, по вечерам тоже постоянно собирались компашки с посиделками на газонах. Прямо в траве «отключившихся» и находили.

Пострадавшие начали вспоминать некоего парня, который активно набивался в друзья, общался и предлагать отпить из уже початой бутылки лимонада.

25 июня отравителя наконец-то задержали. При обыске в хостеле, где он снимал койку, даже нашли некоторые вещи, похищенные пострадавших. И тут вдруг новое удивление...

«СЛУЧАЙНО ПОДСЛУШАЛ РАЗГОВОР»

Оказалось, что еще в начале июня этого человека полицейские уже задерживали. Взяли почти с поличным - когда пытался унести с собой личные вещи лежащей без сознания девушки. Отговорился: мол, хотел сохранить сумку, чтобы никто не украл - собирался вернуть владелице, когда она придет в себя. Парня взяли на карандаш, отпустили под подписку о невыезде.

После этого он совершил еще несколько отравлений, но в итоге все-таки был пойман.

26-летний (на тот момент) уроженец Кабардино-Балкарии Мурат Сабанов переехал в Москву на тот момент около года назад. Закончил экономический факультет Нальчикского филиала Краснодарского университета МВД РФ. Как говорят, мечтал работать в полиции. В армии отслужил. В столице устроился работать водителем в грузовые перевозки. Но зарплаты ему на жизнь не хватало.

Мурат подмешивал психотропные вещества в безобидные, казалось бы, бутылки с газированной водой Фото: соцсети

О некоторых подробностях этого дела «Комсомольской Правде» рассказала старший помощник прокурора Центрального административного округа Москвы Юлия Зотова.

- Сабанов рассказал, как придумал этот способ «заработка»?

- Говорит, что сидел в парке, на лавочке, случайно подслушал разговор двух людей, которые обсуждали «клофелинщиков». Заинтересовался. Решил попробовать, потому что - как он объясняет - нуждался в деньгах, - говорит Юлия Зотова.

В качестве транквилизатора, выключающего людей, мужчина использовал феназепам - психотроп, мощное снотворное, которое продается только по рецепту. Но Сабанов нашел аптеки, где ему продавали феназепам без лишних формальностей. Таблетки размельчал до порошка, носил с собой в пакетике. Перед тем, как идти на «дело», добавлял психотроп в только что купленную бутылку с водой, соком или газировкой.

МОБИЛЬНИКИ, КАРТЫ, ПАСПОРТА

Будущих жертв высматривал в «Яме» или на Чистых прудах в вечернее время. Выбирал тех, кто был вне компании и уже в приличном подпитии.

- Под различными предлогами приглашал их в наименее людное место, удобное для совершения нападения. Убеждал выпить жидкость, в которую были добавлены препараты.

Когда человек терял сознание, то есть уже не мог сопротивляться, забирал из карманов деньги, банковские карты, телефоны. Даже наушниками не брезговал. Во многих случаях уносил с собой и сумку жертвы, чтобы не потрошить ее при свидетелях.

- В уголовном деле есть эпизоды о кражах паспортов. Зачем ему были нужны чужие документы?

- Отдельного умысла на хищение паспортов у него не было. Просто документы находились в сумках и рюкзаках потерпевших, которые он забирал. После осмотра сумок он забирал все ценное, а документы просто выбрасывал.

Больше всего Сабанова интересовали банковские карты жертв. Основные деньги можно было украсть именно оттуда. Сим-карты из украденных телефонов он переставлял в свой телефон, заходил в банковские приложения и менял пин-коды. Затем перемещался к ближайшему банкомату и снимал всю наличность. Иногда расплачивался этими ворованными картами в магазинах, покупая продукты, в аптеках, несколько раз даже покупал себе дополнительные функции в онлайн-играх.

К слову, видео, снятое камерами банкоматов, стало хорошей доказательной базой по делу.

Больше всего Сабанова интересовали банковские карты жертв Фото: соцсети

ПРОГУЛКА ДО СЕМЕНОВСКОЙ

В большинстве случаев Мурат Сабанов работал по одной и той же схеме. Угощал. Но иногда алгоритм приходилось уже по ходу менять.

Например, заприметил неподалеку от метро «Чистые пруды» пьяного молодого человека в хорошей одежде. Разговорились. Угощаться парень не хотел. Поэтому жидкость с феназепамом пришлось незаметно долить жертве в стакан. Когда москвич отключился, взял его портфель, где лежал телефон и банковская карта.

В этот вечер Сабанов заработал около 10 тысяч рублей. А парень, которого он накачал снотворным, едва не умер.

- Потерпевший был госпитализирован в медицинское учреждение в угрожающим жизни состоянии, впал в кому и был переведен на искусственную вентиляцию легких, - рассказывает старший помощник прокурора ЦАО Москвы Юлия Зотова.

Среди жертв Сабанова было несколько человек, которые оказались на грани смерти. Чудом никто не погиб. Транквилизатор на всех действовал по-разному, тут большую роль играло и сочетание с разными алкогольными напитками и особенности организмов жертв.

Среди потерпевших, к слову, были и девушки. Комплексов на этот счет у «лимонадного отравителя» не было. Уже в середине июня, через неделю после первого задержания, Мурат Сабанов опоил на Чистопрудном бульваре очередную новую знакомую. Девушка была в состоянии алкогольного опьянения, но психотроп на нее почему-то быстро не подействовал. И тогда мужчина предложил ей приехать на метро до «Семеновской» и прогуляться по парку.

- Только там москвичка потеряла сознание и была обворована.

В общей сложности приезжий похитил у своих жертв более 1 миллиона рублей.

Все потерпевшие Сабанова опознали.

Изначально мужчина уверял, что никого он не травил. Мол, только подбирал вещи «уснувших». Но потом все-таки сказал, что добавлял в напитки снотворное. Признал себя признал виновным по всем эпизодам обвинения, за исключением четырех преступлений, квалифицированных как «разбойное нападение с причинением тяжкого вреда здоровью». Настаивает, что подсыпал препарат, чтобы «люди просто уснули».

- В судебном заседании Мурат Сабанов от дачи показаний отказался, при этом отвечал на вопросы государственного обвинителя и суда. В содеянном раскаялся, сообщил суду что сожалеет о совершенных преступлениях.

Сегодня Басманный вынес приговор. Итог: «лимонадный отравитель» осужден на ..., срок будет отбывать в колонии строгого режима.

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