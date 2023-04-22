Московские Хамовники попросили «как в Париже»: убрать электросамокаты с улиц

То, что первыми «взбунтовались» Хамовники, неудивительно: тут «Лужники», вереница набережных, часть Садового кольца, близко парк Горького — душа симмера так и просит «закатнуть» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правящие монархи в конце 18 века не на шутку перепугались, когда во Франции брали Бастилию и свергали абсолютизм. А в 20 веке в Европе и США опасались, что революционные веяния советских республик перекинуться в их страны. В общем, кто бы что ни говорил, а удачный протестный пример заразителен. Даже в малом. Так в московском районе Хамовники жители по примеру Парижа решили убрать со своих улиц докучающие электросамокаты (см. «Справку»).

В Москве с начала сезона самокатчики сбили уже двух малолетних детей. Не насмерть, но это не оправдание. Жители Хамовников обратились к своим депутатам. Попросили запретить движение электробайков по тротуарам. Те ответили: собирайте подписи. В райсовете депутатов kp.ru рассказали, что анкеты активисты разнесли по домам — и их больше сотни. Но количество подписавшихся еще не считали.

Когда кампания завершится, депутаты с управой обсудят, что делать с народным мнением.

«УБЕРИ САМОКАТЫ — ВСПОМНЯТ ПРО СОБАК»

То, что первыми «взбунтовались» Хамовники, неудивительно: тут «Лужники», вереница набережных, часть Садового кольца, близко парк Горького — душа симмера так и просит «закатнуть». На набережных часто бросают арендные байки поперек беговой или велодорожки.

Особенно сложная обстановка на Комсомольском проспекте. Появилась даже грустная шутка: если прошел по этой улице и ни разу не увернулся от самокатчика, значит тебя тут не было. Проблема объяснима: на проспекте и его дорогах-дублерах вдоль домов суммарно 12 автополос! При этом узкий тротуар на котором плечом к плечу умещаются четыре пешехода.

По новым ПДД электросамокатам — они называются средства индивидуальной мобильности (СИМ) — можно ехать только по тротуарам, если нет велодорожки. То есть колесить даже по обочине автодороги, когда есть пешеходная зона, симмерам запрещено. Те и сами не рискуют соваться на территорию машин.

Пешеходы недовольны, что управы на симмеров нет. Формально, за ними должно следить ГИБДД. Только самокаты на тротуарах, дэпэсники — не дорогах. Все как в песне про «Параллельные».

Другие жители считают, что дело не в самокатах как таковых, а в непринятии нового и неумении людей добососедствовать в одном городе.

— Убери самокаты — будут мешать люди с собаками. Убери собак — не устроит пение птиц, — пишут в местных чатах.

Некоторые говорят, что засилье СИМ — следствие транспортной проблемы в районе. Мол, автобусные маршруты плохо организованы и самокат остается единственным способом передвижения.

— А давайте запретим въезд машин в район? Есть же такой опыт в Лондоне. Но ограничение прав автомобилистов вызывает возмущение. Вы можете в границах одного двора запретить въезд машин шлагбаумом. А за его пределами у авто есть свои дороги. Поэтому вроде как всем можно сделать хорошо. Вот и самокатам нужны свои дороги, — продолжают в чатах.

То же мнение, к слову, высказывали во время апрельского «Съезда на СИМ» — форума, на который собирались чиновники, полицейские и кикшеринги — компании, которые дают самокаты в аренду. У нас мало велородоржек. В тех же Хамовниках они есть только вдоль набережных, да и то не всех.

ЗАПРЕТИТЬ НА МОГУТ. НО ЕСТЬ ПРИМЕР ПАТРИКОВ

Судьба подписей противников электросамокатов в Хамовниках туманна. У районных депутатов нет полномочий вводить такие моратории. Волеизъявление жителей могут передать выше.

— Чтобы инициатива жителей по запрету движения электросамокатов состоялась, обращение должно быть рассмотрено и утверждено управой района, а потом передано в районное ГИБДД. Только после этого можно говорить об изменениях в организации дорожного движения. Но встает вопрос — поддержит ли муниципалитет инициативу жителей? Намного проще уменьшить скорость движения самокатов до 10-15 км/ч в районе пешеходных зон (кикшеринги делают это автоматически, т.к. в каждом самокате есть «мини-компьютер» — Авт.), чем проводить такие масштабные бюрократические процедуры по ограничению движения СИМ по территории района, — объяснила kp.ru член экспертного совета при Комитете по транспорту Госдумы РФ Юлия Манн.

Собеседница также напомнила, что с 1 марта появились специальные дорожные знаки для использующих СИМ. Такие уже висят, например, в окрестностях Красной площади. Если медленные зоны — не выше 15 км/час — на тротуарах не устраивают, можно просить об установка запретительного знака. В целом же эксперт в очередной раз обратила внимание, что контроля за самокатчиками пока нет:

— Граждане на электросамокатах часто нарушают ПДД и могут сбить других пешеходов. При этом многие из нарушителей остаются безнаказанными. Особую опасность они представляют для пенсионеров и маленьких детей, которые просто не могут и не успевают увернуться от нарушителей на СИМ.

Впрочем считать, раз механизма запрета нет, то все чаяния как об стенку горох — опрометчиво. Жители Патриарших много лет боролись против превращения их района в элитное гетто. В итоге рестораны убрали летники с тротуаров под окнами — в них громко разговаривали и слушали музыку по ночам. Летом 2021 года случилось невиданное: на въезде в район по вечерам дежурил экипаж ДПС, который отсекал автовладельцев, которые не прописаны в этом районе. Ибо на Патрики приезжали порычать движками выпендрежники.

Для контроля за электросамокатчиками — именно арендующими — в московский ЦОДД открыл ситуационный центр. Это аналитики задача которых смотреть, где ездят на СИМ, какие есть жалобы, где не хватает парковок, где чаще всего возникают конфликты с пешеходами. Разруливать их будут организацией велополос, в том числе временных. И выступая с предложением разместить запретительный дорожный знак.

СПРАВКА «КП»

Почему в Париже запретили самокаты

Запрет касается именно прокатных самокатов — это лето им дадут доработать, а с 1 сентября мэрия велела все байки убрать. Во французской столице за прошлый год от СИМ пострадали 459 человек, трое погибли. Мэр объявил референдум по вопросу прокатных электросамокатов. В голосовании участвовали 103 тысячи избирателей — всего же в Париже живут порядка 2 млн человек. 89% голосовавших высказались за запрет. Противники мэра заявили, что та решила попиариться на острой теме.

Кикшерингов в городе на Сене было около 15 тысяч единиц — для сравнения в Москве этим летом их будет 60 тысяч. Но наша столица в 23 раза больше французской. В парижской мэрии считают, что арендаторы самокатов менее ответственны, нежели владельцы СИМ. Перечисляли все те же проблемы, что у нас: гоняют по двое на одном устройстве, лихачат, подрезают пешеходов. А еще раздражали сваленные в груду арендных самокаты, которые отъедали подчас узкие тротуары. То есть парковку не упорядочили. Заметим, что в Москве Дептранс принуждает шеринги делать парковки.