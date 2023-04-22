«Мужики, спасибо за эмоции!»: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв поздравил хоккеистов воскресенского «Химика» с победой в Кубке Петрова

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил хоккеистов и болельщиков воскресенского «Химика» с исторической победой - команда выиграла Кубок Петрова. Это главный трофей Высшей хоккейной лиги, второй по силе в России. В финале воскресенцы разгромили красноярскую команду «Сокол»: две победы на выезде, две в Подмосковье (решающая - со счетом 7:3!) и в серии до четырех побед все решено.

«Химик» - чемпион! Мужики, спасибо за эмоции! Все Подмосковье болело за вас! - написал в своей телеграм-канале Андрей Воробьёв. - Это победа воскресенского хоккея, наших тренеров. Родителей, которые переживают на трибунах за своих ребят, болельщиков, которые всегда поддерживают любимую команду - вы красавцы!»

Стоит отметить, что до «Химика» Кубок Петрова выигрывала лишь одна команда, представляющая Московскую область - «Динамо» из Балашихи.

«Кубок Петрова отправляется в Подмосковье! Наши легенды хоккея Валерий Каменский и Александр Якушев тоже вас поздравляют!» - написал губернатор, опубликовал свое фото с двумя олимпийскими чемпионами.

К слову, именно Каменский является одним из самых известных воспитанников команды из Воскресенска. Наряду с Игорем Ларионовым, Вячеславом Козловым и Андреем Локтионовым, которые в разные годы выигрывали Кубок Стенли и по традиции привозили трофей в родной город, отдавая таким образом дань уважения родному «Химику».