«Одна из возможностей поддержать наших бойцов»: москвичи активно интересуются у волонтеров информацией о военной службе по контракту

Жители Москвы положительно реагируют на волонтеров и задают молодым людям массу вопросов о военной службе по контракту. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Москвичи проявляют живой интерес к информации о военной службе по контракту: горожане задают вопросы об условиях и возможности записаться в ряды российской армии. Об этом журналистам рассказал волонтер центра отбора на службу по контракту Евгений. Молодой человек раздает буклеты возле метро «Аэропорт» и дежурит у информационной стойки.

«Наши точки работают каждый день, в том числе и в выходные. Люди постоянно подходят, интересуются. Настрой довольно положительный. Каждый день подходит около 150-200 человек. Кто-то берет брошюры, кто-то задает вопросы», – сообщил Евгений.

Информационные стойки возле метро работают каждый день: по будням - с 16 до 19 часов, в выходные - с 14 до 18 часов. Евгений отмечает, что волонтеры получают много благодарностей и положительных отзывов о своей работе. По его словам, москвичи положительно реагируют на возможность записаться на военную службу по контракту.

Еще один волонтер Алексей работает возле станции МЦК «Коптево».

«Мы информируем население о том, что каждый желающий может получить новую профессию и стать защитников родины, заключив контракт на военную службу. Люди достаточно часто подходят, проявляют интерес, задают много вопросов, на которые мы с радостью отвечаем, записывают информацию», - говорит молодой человек.

Алексей уверен, что волонтеры делают большое и нужное дело.

«Такие информационные стенды - это одна из возможностей поддержать наших бойцов, которые не сдаются, а с гордостью и честью несут свою службу», – отметил волонтер.

Напомним, пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля. Он расположен на улице Яблочкова, дом. 5, строение 1. Пункт работает ежедневно, без выходных и перерывов на обед. Всю информацию об условиях набора можно предварительно узнать по телефону горячей линии 117 или на портале mos.ru. А с 4 апреля в Москве начал работать чат-бот для горожан, желающих записаться на военную службу. Виртуального помощника @MskContract_bot можно найти в мессенджере Telegram.

На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Место постоянной регистрации кандидата значения не имеет: подписать контракт могут и москвичи, и жители других регионов России, и иностранные граждане. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей. Члены семей военнослужащих пользуются столичными мерами поддержки, например, льготами на оплату детских садов и услуг ЖКХ.