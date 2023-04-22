Актер Юрий Васильев поддержал добровольцев, пришедших на столичный пункт отбора контрактников

Единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Народный артист России Юрий Васильев посетил московский пункт отбора на военную службу по контракту. Актер театра и кино рассказал, что решил поддержать добровольцев, отправляющихся в зону спецоперации. Артист поблагодарил москвичей, вступивших в ряды военнослужащих.

«Это прям до мурашек. Я захожу, и я чувствую, что это настоящие мужики, которые за Россию и которые за нас», - отметил Юрий Васильев.

Актер высоко оценил работу пункта отбора на военную службу. По его словам, центр работает четко, посетителям не приходится долго ждать в очередях.

«Здорово все организовано, все продумано, очень четко, по локациям здорово. Москва всегда показывает пример, поэтому, мне кажется, что так должно быть везде», - считает артист.

Ранее в столичном пункте отбора на военную службу по контракту побывал актер театра и кино, поэт Антон Шагин. Звезда «Стиляг» решил поддержать добровольцев: по его словам, это был искренний душевный порыв. Антон пообщался с добровольцами и прочитал им свои стихи. В московском центре набора добровольцев также побывали телеведущий Владимир Соловьев, заслуженный артист РФ Сергей Векслер, директор Театра на Таганке Ирина Апексимова, телеведущая Юлия Барановская, певица Ирина Дубцова, певец Олег Газманов, актриса Алена Яковлева.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. С будущими новобранцами работают волонтеры: они помогают сориентироваться в кабинетах и подсказывают, как заполнить анкету. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей.

Кроме медкомиссии кандидаты проходят профессиональное собеседование. По его итогам определяется военная специальность новобранца. Срок службы по контракту обговаривается индивидуально. При этом его минимальная продолжительность — 11 месяцев. Перед отправкой в зону СВО военнослужащие проходят специальную подготовку на полигонах Министерства обороны России в Московской области. Условия службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы (в зоне спецоперации или в другой).

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.