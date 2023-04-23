«Родные его нашли только через сутки»: В московском метро задержали пассажира, перепутав у него инсульт с опьянением

У мужчины диагностировали перелом черепа Фото: СОЦСЕТИ

58-летний водитель из Москвы Сергей Максюта ездил в аптеку за лекарствами для своей жены, когда ему в метро на станции «Красногвардейская» стало резко плохо. Мужчина вышел из вагона и упал на лавочку, после чего медики почему-то решили, что он пьян.

- Мой отец – сердечник, принимает препараты, у него из-за них сильно разжижена кровь, - рассказала KP.RU дочь Сергея. – Из-за этого произошло кровоизлияние в мозг. По камерам видно, как полицейские подошли к нему через 15 минут после того, как он упал на лавочку. Они вызвали фельдшера. И отцу поставили диагноз - алкогольное опьянение. После этого его забрали в отдел полиции. С самого утра до 13:30 его держали в «обезьяннике». А потом повезли на освидетельствование, при том, что человек не дебоширил, не хулиганил.

После задержания мужчину доставили в больницу Фото: предоставлено родственниками Фото: СОЦСЕТИ

Сергея Максюта из отдела повезли на освидетельствование. Но в пути, как сообщили полицейские дочери, он от него отказался.

- У папы были дорогие ювелирные украшение, старинные кольца 60-70-х годов, - делится дочь Сергея. - На камерах в «обезьяннике» видно, что кольца были, а потом они пропали. Как говорят в полиции, его заставили снять их после того, как снова привезли в отдел полиции. Однако ни протокола, никаких документов, что эти кольца вернули – нет, как и самих колец. Что происходило дальше с отцом в отделе, остается только догадываться. Но я считаю, что моего отца там избили, после чего вечером вывели на улицу одного и оставили там с кровоизлиянием в мозг.

После этого родственники смогли дозвониться до Сергея, но у него была несвязная речь. Мужчина не смог объяснить, где находится. Найти его родные смогли лишь на следующее утро, когда прохожие подсказали адрес.

Диагноз, который поставили врачи Фото: предоставлено родственниками Фото: СОЦСЕТИ

- Есть видео, которое сняли сами сотрудники полиции. На нем его ведут на улицу из отдела, а он не понимает, что происходит, - вздыхают родственники Сергея. – Мой отец не ориентировался в пространстве. Когда мы его нашли, мы сразу же вызвали скорую помощь, его забрали в больницу. Медики сказали, что у отца кровоизлияние, черепно-мозговая травма, перелом основания черепа с обеих сторон. Его били, как предположили медики, либо трубой, либо дубинкой. У отца была огромная гематома. Мы делаем вывод, что его могли избить, обокрасть, а потом отпустили умирать.

Сейчас мужчину уже выписали из больницы. А с родственниками Максима связались оперативники из полиции, которые помогут им оформить заявление в полицию, чтобы во всем разобраться.

- Сотрудники полиции на станции метро обнаружили мужчину, состояние которого вызывало подозрение в его алкогольном опьянении. Мужчина был препровожден в комнату полиции, ему была вызвана бригада медиков. После осмотра сотрудники медицинского учреждения не усмотрели необходимости госпитализации. И позже мужчина был отпущен. 20 апреля в полицию с заявлением обратилась родственница, которая сообщила о пропаже документов и ценностей, находившихся при мужчине. Сотрудники полиции устанавливают все подробности произошедшего, проводится проверка, - сообщили в полиции Москвы.