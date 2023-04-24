Есть такая профессия - Родину защищать: Кто и зачем идет на военную службу по контракту

- Как мы представляем себе отбор на военную службу? Сидит себе в военкомате бабушка, которая перебирает бумажную картотеку. А на самом деле здесь очень цивилизованная история: человек, который хочет заключить контракт, понимает, получится это сделать или нет, уже в первый час, - зампредседателя Мосгордумы, журналист Андрей Медведев недавно посетил пункт отбора на военную службу на ул. Яблочкова, 5, и поделился тем, как ожидания у него внезапно разошлись с реальностью.

Этой весной в Москве сделали все возможное, чтобы оформление на военную службу стало максимально быстрым и понятным.

Во-первых, по городу развернули широкую рекламно-информационную кампанию: речь идет, во-первых, о плакатах в торговых точках, кафе и ресторанах с телефоном горячей линии и QR-кодом, с помощью которого можно попасть на сайт с максимально полной информацией об условиях, льготах и документах для контрактников.

Во-вторых, в самых людных местах установили информационные стойки, на которых также можно получить все необходимые сведения.

- Люди реагируют на нас достаточно позитивно. Проходя мимо, говорят, что мы делаем хорошее дело. А службой по контракту интересуются многие, причем не только в возрасте от 18 до 59, но и люди постарше, хотя они для службы уже непригодны, - рассказывает активист молодежного сообщества «STOлица» Кира Абубекарова, которая консультирует жителей столицы около станции метро «Коньково».

Волонтеры дают с собой памятку, где изложена основная информация о службе по контракту и указан адрес пункта отбора на военную службу на ул. Яблочкова, 5. Именно там можно пройти все необходимые обследования и заполнить бумаги. Все в одном месте. Ориентироваться «на местности» посетителям также помогают волонтеры.

- Мы встречаем людей на входе, направляем, подсказываем, куда им нужно двигаться, чтобы ускорить процесс прохождения всех комиссий, помогаем с заполнением анкет. Иногда приходится чуть ли не за ручку вести до кабинета, чтобы люди не терялись и делали все быстро, - делится секретами работы один из волонтеров пункта - Александр Ксенофонтов.

Кто приходит записываться в контрактники?

- Я родом из Иркутска. Приехал Родину защищать. Дед мой воевал, отец воевал, а я чем хуже? - говорит один из посетителей центра на ул. Яблочкова.

Другой - совсем молодой парнишка - признается: все формальности уже прошел, готовится к отправке.

- Это моя первая командировка, - говорит он. - До этого служил срочником. Да, есть жена и двое детей. Но я хочу ребятам помогать и Родину защитить. Домашние меня понимают.

- Это настоящие мужчины, защитники Родины, - отозвался о контрактниках актер театра и кино Александр Головин, побывав на Яблочкова, 5. - Я желаю им успехов, чтобы возвращались живыми и здоровыми.

КОНКРЕТНО

Какие выплаты предусмотрены

Федеральные выплаты

195 тыс. рублей - единоразовая выплата;

40 - 50 тыс. рублей - ежемесячная выплата во время подготовки;

50 тыс. - ежемесячная выплата контрактникам, поступившим на службу в Москве;

от 204 тыс. рублей - ежемесячная выплата в зоне СВО.

Выплаты за результат

К денежному довольствию добавляются дополнительные выплаты за особые и боевые достижения, боевые успехи и особые условия военной службы:

8 тыс. руб. за каждый день участия в активных наступательных действиях;

50 тыс. руб. за каждый километр продвижения в составе штурмовых отрядов;

от 50 тыс. руб. за захват или уничтожение вооружения или военной техники противника.

Денежные выплаты при ранении

3 млн 131 тыс. 729 рублей при увольнении военнослужащего в связи с признанием его негодным к службе вследствие военной травмы;

3 млн рублей - дополнительная денежная выплата при ранении.

Московские выплаты

Дополнительно

50 тыс. рублей - дополнительная ежемесячная городская выплата военнослужащим, поступившим на службу в Москве;

1 млн рублей - дополнительная денежная выплата военнослужащим, поступившим на службу в Москве, при получении тяжелого ранения;

500 тыс. рублей - дополнительная денежная выплата военнослужащим, поступившим на службу в Москве, при получении легкого ранения;

3 млн рублей - единовременная городская выплата членам семей погибших военнослужащих, поступивших на службу в Москве.

Где записаться

Заочно: по телефону горячей линии 117 или онлайн на mos.ru.

Очно: граждане России от 18 лет - ул. Яблочкова, 5, стр. 1 (Пункт отбора на военную службу), иностранцы - пос. Вороновское, 64-й км Варшавского шоссе, 1, стр. 47 (Многонациональный миграционный центр Москвы).