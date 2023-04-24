На северо-западе Москвы после капремонта открылся спорткомплекс «Триумф»

Сергей Собянин Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

На северо-западе столицы в районе Покровское-Стрешнево на улице Габричевского вновь принимает посетителей спортивный комплекс «Триумф». Двухэтажное здание полностью обновили во время капремонта.

«Покровское-Стрешнево активно развивается, реконструируем объекты спорта, здравоохранения, строится новая больница, транспортная система улучшается, - сказал сегодня, 24 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин на открытии спорткомплекса. - Построили здесь и станцию МЦК, и МЦД, и Волоколамское шоссе реконструировали».

Мэр напомнил также о проекте благоустройства парка «Покровское-Стрешнево».

«В этом году завершаем в парке реставрацию исторических объектов, там тоже большая работа проводится, - отметил Собянин. - Надеюсь, район будет и дальше развиваться. Здесь много пятиэтажек, которые попали под снос по программе реновации. В плановом порядке снесем эти дома, построим добротные хорошие квартиры».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Во время капитального ремонта в спорткомплексе «Триумф»:

- обновили кровлю и инженерные сети, а также внутреннюю отделку здания;

- заменили облицовку фасада и остекление;

- закупили новую мебель, оборудование и спортивное снаряжение;

- интерьеры украсили графическими изображениями спортсменов.

В двух спортивных залах одновременно могут заниматься до 77 человек. На базе «Триумфа» городские спортшколы проводят занятия по художественной гимнастике, настольному теннису, мини-футболу, волейболу и танцевальному спорту. Всего здесь тренируются около 600 спортсменов. В остальное время сюда могут приходить все желающие. Среди доступных жителям спортивных дисциплин, к примеру, футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, художественная гимнастика, айкидо, каратэ, фитнес-аэробика, хореография.

Этим летом около спорткомплекса модернизируют открытую футбольную площадку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Покровском-Стрешнево сейчас строится многофункциональный спорткомплекс, в том числе с теннисным центром на шесть крытых кортов.

В планах на этот год - открытие центра московского долголетия на улице Свободы и нового комплекса инфекционной клинической больницы (ИКБ) №1. Кроме того, в центральном здании детской поликлиники №94 на Вишневой улице завершится комплексная реконструкция.