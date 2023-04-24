Актер Иван Стебунов: Работа пункта отбора на военную службу по контракту чётко организована

Актер Иван Стебунов отметил грамотную организацию работы столичного пункта отбора контрактников. Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Известный актер Иван Стебунов в понедельник, 24 апреля побывал в московском едином пункте отбора на военную службу по контракту. Артист театра и кино решил поддержать людей, собирающихся отправиться в зону спецоперации. Иван познакомился с работой пункта и отметил, что она организована четко и грамотно. Сотрудники центра делают все для комфорта посетителей, обеспечивая быстрое прохождение всех процедур.

«Прежде всего, все очень здорово организовано. Действительно, все компактно и даже скажу уютно. Это самое главное, чтобы человек не чувствовал себя потерянным. Все, конечно, наверное, идут со своим, можно сказать, волнением, переживанием на этот счет - главное человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время», - рассказал Иван Стебунов.

В пункте отбора есть кафе и зоны отдыха для посетителей. В них будущие новобранцы могут попить чаю, расслабиться и отдохнуть.

«Мы прошли все - мы прошли кухню, даже увидели кафе. Весь путь проделали, что делает человек, который пришел подписывать контракт. Поэтому все очень комфортно, удобно и здорово организовано», - отметил артист.

Посетителей центра сопровождают волонтеры. Они помогают сориентироваться в кабинетах и объясняют, как правильно заполнять анкеты и другие документы. В здании работает электронная очередь, которая позволяет обходиться без очередей и долгого ожидания.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту обслуживает посетителей в режиме одного окна. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Подписать контракт в столичном центре могут и москвичи, и жители других регионов России, и приезжие из других государств. Иностранцы, вступившие в ряды Вооруженных сил РФ, могут оформить российское гражданство по упрощенной схеме.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц.