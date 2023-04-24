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Общество24 апреля 2023 12:45

Актер Иван Стебунов: Работа пункта отбора на военную службу по контракту чётко организована

Артист театра и кино пришел на улицу Яблочкова, чтобы поддержать новобранцев
Ирина СУХАНОВА
Актер Иван Стебунов отметил грамотную организацию работы столичного пункта отбора контрактников.

Актер Иван Стебунов отметил грамотную организацию работы столичного пункта отбора контрактников.

Фото: Кристина БЕЗБОРОДОВА

Известный актер Иван Стебунов в понедельник, 24 апреля побывал в московском едином пункте отбора на военную службу по контракту. Артист театра и кино решил поддержать людей, собирающихся отправиться в зону спецоперации. Иван познакомился с работой пункта и отметил, что она организована четко и грамотно. Сотрудники центра делают все для комфорта посетителей, обеспечивая быстрое прохождение всех процедур.

«Прежде всего, все очень здорово организовано. Действительно, все компактно и даже скажу уютно. Это самое главное, чтобы человек не чувствовал себя потерянным. Все, конечно, наверное, идут со своим, можно сказать, волнением, переживанием на этот счет - главное человеку дать понять, что он пришел в нужное место, не занимать у него время», - рассказал Иван Стебунов.

В пункте отбора есть кафе и зоны отдыха для посетителей. В них будущие новобранцы могут попить чаю, расслабиться и отдохнуть.

«Мы прошли все - мы прошли кухню, даже увидели кафе. Весь путь проделали, что делает человек, который пришел подписывать контракт. Поэтому все очень комфортно, удобно и здорово организовано», - отметил артист.

Посетителей центра сопровождают волонтеры. Они помогают сориентироваться в кабинетах и объясняют, как правильно заполнять анкеты и другие документы. В здании работает электронная очередь, которая позволяет обходиться без очередей и долгого ожидания.

Напомним, единый пункт отбора на военную службу по контракту открылся в Москве 3 апреля по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту обслуживает посетителей в режиме одного окна.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту обслуживает посетителей в режиме одного окна.

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Центр обслуживает посетителей в режиме одного окна. Оформить все необходимые документы и пройти медицинскую комиссию можно в одном месте в среднем за три часа. На военную службу принимаются люди от 18 до 60 лет. Чтобы заключить контракт, нужно принести с собой паспорт, документ об образовании, военный билет и свидетельство о браке или рождении детей. Подписать контракт в столичном центре могут и москвичи, и жители других регионов России, и приезжие из других государств. Иностранцы, вступившие в ряды Вооруженных сил РФ, могут оформить российское гражданство по упрощенной схеме.

Военнослужащие, отправляющиеся в зону СВО из Москвы, кроме федеральных льгот дополнительно получают столичную надбавку и соцпакет. А при заключении контракта на срок более чем один год - единовременную выплату в размере 195 тысяч рублей.

До отправки в зону СВО военнослужащие получают довольствие (40–50 тысяч рублей) и столичную надбавку (50 тысяч рублей), то есть 90–100 тысяч рублей в месяц. В зоне спецоперации к этой сумме добавляется дополнительная ежемесячная выплата за участие в СВО (120–240 тысяч рублей). Итого в сумме участники спецоперации получают 210–340 тысяч рублей в месяц.

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