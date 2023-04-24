Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв сообщил, что в мае выступит с обращением к жителям области и пригласил их поучаствовать в диалоге

Фото: Антон Чернов

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв анонсировал свое традиционное ежегодное обращение к жителям области. Оно запланировано на вторую половину мая. Напомним, каждый год губернатор в рамках подобных обращений отчитывается перед гражданами об основных достижениях за прошедший год и анонсирует работу по основным направлениям на ближайшие годы. Эту традицию Андрей Воробьёв ввел с первого же года работы в Подмосковье.

Через свой телеграм-канал «Воробьёв LIVE» губернатор попросил жителей о помощи.

«Нам бы очень хотелось, чтобы оно (обращение, - Авт.) было наполнено ответами на вызовы, которые беспокоят каждого человека, большинство жителей нашего Подмосковья, - отметил Андрей Воробьёв. - Нам важно понимать, что вы замечаете изменения, и знать, что еще мы должны сделать для вашего комфорта и безопасности. Только через диалог можно понять, где стоит ускориться, где что-то исправить».

Андрей Воробьёв предложил жителям Подмосковья ответить на два простых вопроса:

- Какие изменения в вашем городе вы заметили?

- Что еще нужно сделать в вашем округе, чтобы стало лучше?

Опрос проводится на портале «Добродел». https://dobrodel.mosreg.ru/2voprosa Прямо здесь можно указать городской округ, в котором вы проживаете и далее рассказать, что сделано и что еще, по вашему мнению, нужно сделать на территории муниципалитета. Причем, поучаствовать в опросе, можно еще и выиграть приятный приз. На страничке указано: «После завершения голосования с помощью генератора случайных чисел будут выбраны 100 участников, которым подарят поло «Лето в Подмосковье».