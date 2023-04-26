Помогать можно в любом возрасте

Фото: Комитет общественных связей

Кто такие «серебряные» волонтеры? Это люди старше 55 лет, которые принимают участие в добровольческом движении. В Москве на сегодня уже более 1,5 тысячи горожан старшего поколения попробовали себя в роли волонтера на городских событиях.

Добровольчество помогает людям старшего поколения самореализовываться, вести активный образ жизни, находить себя в новых видах деятельности, общаться и находить новых друзей, приобретать полезные знания и навыки, помогать тем, кто нуждается в заботе и внимании. Мероприятия для «серебряных» добровольцев организует Московский региональный волонтерский центр «Молоды душой», который уже три года работает в ресурсном центре «Мосволонтер».

Для поддержки и развития «серебряного» волонтерства в столице в 2020 году создан на базе «Мосволонтера» Московский региональный волонтерский центр «Молоды душой».

Отметим, что «серебряные» волонтеры поддерживают большинство крупных городских событий. Из последних - «Дни студенчества в Москве», акцию «Вам, любимые!», мероприятия Дней воинской славы России, фестиваль «Музыкальная дорожка», Фестиваль горнолыжников и сноубордистов, фестиваль-конкурс для детей «Детские узоры» и другие.

Больше года добровольцы вместе со всем городом собирают гуманитарную помощь в рамках штаба «Москва помогает» для переселенцев и жителей новых территорий России. Сегодня в добровольческом корпусе акции участвует порядка 90 «серебряных» волонтеров. Они информируют москвичей о перечне гуманитарной помощи, принимают товары, распределяют по категориям, вносят их в общую базу, упаковывают в коробки.

Сергей Адоевцев. Фото: Комитет общественных связей

Сергею Адоевцеву 67 лет, и он один из самых активных волонтеров «серебряного» возраста в Москве.

С 2016 года принял участие в более чем 100 добровольческих мероприятиях.

В 2022 году активист открывал сезон концертов «Военные оркестры в парках» в Главном храме Вооруженных сил РФ, помогал на книжном фестивале «Красная площадь», на городском празднике выпускников в парке Горького, «Российской креативной неделе». Сергей был в волонтерском корпусе первой Всероссийской Спартакиады по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов

и шестом Всероссийском форуме «серебряных» добровольцев в городе Ростове-на-Дону, участвовал в окружном форуме добровольцев и других событиях.

Присоединиться к движению можно на сайте «Мосволонтер».