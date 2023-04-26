На Гребном канале Москва открывают новый сезон

«Греби сюда»: канал - популярное у жителей столицы место для отдыха. Фото: Москомспорт

В полдень 27 апреля в Москве состоится долгожданное событие - после зимнего сезона вновь откроется любимый многими жителями столицы Гребной канал Москва. В праздничном мероприятии, организованном Департаментом спорта города Москвы в год столетия московского спорта, примут участие спортивные школы и выдающиеся спортсмены.

Гости смогут провести время на свежем воздухе и насладиться выступлениями представителей столичных спортшкол и звезд спорта. В программу праздника войдут: гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля, гребля на досках SUP и одна из самых зрелищных дисциплин - гребля на 20-местном каноэ «Дракон».

Почетным гостем открытия приглашен мастер спорта по гребле, один из основателей Кубка братьев Агеевых и олимпийских чемпионов Юрия Постригай и Александра Дьяченко по гребле на байдарках и каноэ (AAACUP) Александр Агеев. Праздник завершится торжественным парадом на акватории канала с участием заслуженных спортсменов.

За свою полувековую историю легендарный Гребной канал Москва принимал множество крупнейших международных стартов, включая соревнования Олимпийских игр 1980 года. Сейчас в его акватории проходят тренировки спортивных школ Москвы. А с открытием теплого сезона все желающие могут прийти со своими байдарками или взять напрокат доски SUP, лодки «Дракон» или другое оборудование. Новичкам всегда готовы помочь инструкторы Гребного канала. Также на территории канала действует прокат велосипедов, самокатов и палок для скандинавской ходьбы.