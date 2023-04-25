На юге Москвы строятся 5 медицинских объектов

Фото: Департамент строительства Москвы

В столице продолжается создание комфортных условий для диагностики и лечения пациентов.

«Сегодня на юге города в работе находятся 5 медицинских объектов, - сообщил журналистам руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Среди них - три поликлиники: детская на 320 посещений в смену в микрорайоне «Загорье 6» в районе Бирюлево Восточное, детско-взрослая на 320 посещений в смену на 6-й Радиальной улице, владение 7 для жителей ЖК «Царицыно», а также детско-взрослая на 750 посещений в смену в районе бывшего ЗИЛ».

По его словам, в Царицыно в квартале 1, 4, 14, 14б по программе реновации построят подстанцию скорой медицинской помощи. Сейчас готовится проект. Строительство начнется уже в этом году. Полностью возведут в 2023 году флагманский центр на территории больницы имени Буянова.

«Здание готово более чем на 70 процентов, - рассказал Загрутдинов. - В нем ведется устройство фасадов, внутренних и наружных инженерных сетей».

Параллельно строители занимаются отделкой корпуса, а также благоустройством территории.

«В третьем квартале приступим к монтажу медицинского оборудования, - утончил глава ведомства. - Всего здесь будет 1250 единиц медоборудования».

Напомним, что в 2023 году Департамент строительства города Москвы анонсировал введение в эксплуатацию трех флагманских центров на территории больниц им. Буянова, Боткина и Филатова, детский корпус и корпус лучевой терапии больницы в Коммунарке, 12 поликлиник по новому стандарту в различных округах столицы, подстанцию скорой медицинской помощи в Щербинке, инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ №1.