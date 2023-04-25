В Южном округе столицы строят и проектируют 31 жилой дом по программе реновации

Фото: Департамент строительства Москвы

Для участников реновации в Южном округе столицы возводят новые квартиры. Их получат жители 354 домов. Больше всего таких домов находится в Царицыно - 141 здание. За время действия программы в округе полностью готовы 23 дома на более чем пять тысяч квартир. При этом снесли 19 ветхих домов. Больше всего таких зданий - в районе Чертаново Южное.

«Для дальнейшего переселения на территории округа строят и проектируют 31 жилой дом, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов журналистам во время пресс-тура. - В стадии строительства находятся 13 зданий, в проектировании – еще 18 новостроек».

В каждой новой квартире - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации. На нежилых первых этажах домов разместятся вестибюли, лифтовые холлы, комнаты дежурного, кладовые для хранения уборочного инвентаря, технические помещения и почтовые ящики. Кроме того, на первых этажах смогут открыться магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, кружки и секции для детей.

Отметим, что с начала года было введено в эксплуатацию 12 жилых домов в различных округах столицы. В 2024 году планируется ввести 1,9 миллиона кв. метров жилой площади. А начиная с 2025 года - более чем по 2 миллиона кв. метров в год.

НА ЗАМЕТКУ

Вся информация о реновации - в спецпроекте mos.ru.

Подробнее о квартирах и домах для участников программы.