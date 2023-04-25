Мост через затон Новинки обеспечит транспортную доступность новых территорий на Юге Москвы

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Новый транспортный каркас столицы обретает более четкие очертания и важным его элементом является мост через затон Новинки. Автомобильное движение по нему планируется открыть уже осенью 2023 года.

- На сегодня готовность моста составляет 85%, завершена надвижка пролетного строения моста, с опусканием на опорные части. Сейчас ведутся подготовительные работы к устройству дорожного покрытия мостового полотна, - рассказал руководитель департамента строительства.

Центральное пролетное строение моста, под которым будет осуществляться навигация, будет выполнено из металлических конструкций с ортотропной плитой проезжей части, что позволит обеспечить необходимые габариты для прохода судов.

Длина моста составит 615 метров, ширина – 26 метров, предусмотрено по две полосы движения в каждую сторону, а также пешеходные тротуары. В рамках проекта также ведется устройство подъездной дороги длиной 1,2 км.

Мост также свяжет строящуюся Симоновскую набережную с районом Южнопортовый, что позволит разгрузить Третье транспортное кольцо (ТТК), Варшавское шоссе и проспект Андропова, это обеспечит транспортную связь через затон Новинки с другими строящимися участками на территории АМО «ЗИЛ», и положительным образом скажется на развитии территорий бывшей промышленной зоны, а также устранить заброшенные и неблагоприятные зоны территории округа.

Новый мост через затон Новинки станет частью формируемой четырехполосной магистрали общей длиной более 11 километров, которая пройдет вдоль набережных Москвы-реки: Крутицкой, Симоновской, Марка Шагала, Нагатинской поймы от Новоспасского моста до 2-го Южнопортового проезда. Полностью завершить работы планируется в 2026 году.

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ АМО «ЗИЛ»

На сегодняшний день всего на территории ЗИЛ построено свыше 20 километров дорог, в том числе: 1 путепровод, 1 мост, 3 подземных и 1 надземный пешеходный переход. Для развития улично-дорожной сети предстоит построить еще более 17 километров дорог.

- Помимо дорог для развивающихся кварталов мы возводим социальные объекты. Ранее была введена школа-гигант на 2500 мест. Также в этом году достроим детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену с раздаточным пунктом детской кухни. Здание площадью более 11 тысяч квадратных метров расположится по адресу: Автозаводская улица, владение 23. Оно возводится в соответствии новому московскому стандарту, - отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов.

ВВОД НАБЕРЕЖНЫХ

В этом году планируется завершить работы по благоустройству 3 набережных:

Крутицкая набережная от Новоспасского моста в сторону Симоновской набережной протяженностью свыше 700 метров. Здесь появится дорога по две полосы движения в каждом направлении. В рамках благоустройства территории уложат 3 га газона, высадят деревья и кустарники.

Симоновская набережная на участке от Крутицкой набережной до жилого комплекса «РиверСкай» протяженностью с реконструируемыми дорогами – 1 километр. Благодаря проекту появится дорожная связка улично-дорожной сети от Крутицкой набережной до Третьего транспортного кольца. Реконструкция Симоновской создаст качественное общественное пространство у воды для отдыха и прогулок москвичей.

Набережная Марка Шагала на участке от проспекта Лихачева до МЦК.

Всего в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Департаментом строительства г. Москвы предусмотрено благоустройство 10 набережных. Работы выполняются в соответствии с концепцией «Моя река», утвержденной Мэром Москвы Сергеем Собяниным.

- В последующие годы, в период с 2024 по 2026 будет завершено строительство Карамышевской и Шелепихинской набережных, участка набережной от парка «Фили» до театра «Мастерская П.Н.Фоменко», Симоновской набережной от ЖК «РиверСкай» до ТТК и в районе ЖК «Форивер», набережной Марка Шагала на участке от МЦК до затона Новинки, - отметил руководитель департамента строительства столицы Рафик Загрутдинов, - также в скором времени приступим к работам по набережным в Нагатинской пойме и Сабурово. Срок заключения контрактов на проектирование и строительство приходится на III-IV квартал 2023 года.