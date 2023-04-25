Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииАфишаВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 апреля 2023 11:21

«Выпал с 17 этажа»: На северо-востоке Москвы обнаружили тело раздетого мужчины

Жители многоэтажки на Алтуфьевском шоссе сообщили, что погибший был пьян
Семен ЕЛЕНИН
Столичная полиция разбирается в обстоятельствах гибели 42-летнего мужчины, которого нашли лежащим на газоне в нижнем белье.

Столичная полиция разбирается в обстоятельствах гибели 42-летнего мужчины, которого нашли лежащим на газоне в нижнем белье.

Фото: Семен ЕЛЕНИН

Столичная полиция разбирается в обстоятельствах гибели 42-летнего мужчины, которого нашли лежащим на газоне в нижнем белье. Трагедия произошла около 13:00 вторника, 25 апреля, во дворе 22-этажного дома на Алтуфьевском шоссе.

Трагедия произошла около 13:00 вторника, 25 апреля, во дворе 22-этажного дома на Алтуфьевском шоссе.

Трагедия произошла около 13:00 вторника, 25 апреля, во дворе 22-этажного дома на Алтуфьевском шоссе.

Фото: Семен ЕЛЕНИН

- У мужчины - признаки падения с большой высоты, - сообщил источник в правоохранительных органах. - Детали выясняются. Опрашиваются возможные очевидцы трагедии.

Предположительно мужчина выпал из окна на 17 этаже.

Предположительно мужчина выпал из окна на 17 этаже.

Фото: Семен ЕЛЕНИН

Предположительно мужчина выпал из окна на 17 этаже.

По словам соседей, перед гибелью москвич выпивал.

Доследственную проверку будет проводить Следственный комитет. По одной из версий мужчина мог покончить с собой.

Доследственную проверку будет проводить Следственный комитет. По одной из версий мужчина мог покончить с собой.

Фото: Семен ЕЛЕНИН

Доследственную проверку будет проводить Следственный комитет. По одной из версий мужчина мог покончить с собой.

ЧППроисшествия: ЧП