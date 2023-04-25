Собянин наградил артистов театра имени Моссовета Евгения Стеблова и Екатерину Гусеву

Накануне майских праздников мэр Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы известным артистам, общественникам и другим заслуженным жителям города. Фото: Иван МАКЕЕВ

Накануне майских праздников мэр Сергей Собянин вручил государственные награды и награды Москвы известным артистам, общественникам и другим заслуженным жителям города. Церемония состоялась сегодня, 25 апреля, в Белом зале мэрии на Тверской улице.

«Разные люди, разных профессий, разных возрастов, но, очевидно, что объединяет вас любовь к своему делу, творческий подход, ответственность и, конечно, любовь к своей родине, любовь к нашему городу, - сказал Собянин. - Это особенно важно сегодня, когда уже несколько лет Москва и страна переживает серьезные испытания».

Мэр подчеркнул, что несмотря на сегодняшние сложности, в столице не прекращается развитие промышленности и выполнение городских программ.

«Москва - город герой, москвичи - мужественные, талантливые, трудолюбивые люди, которые всегда преодолевали сложности, - отметил Собянин. - Я уверен, что и в этой ситуации победим. Поздравляю вас с наградами, желаю в вашем лице всем москвичам мирного неба над головой, счастья, здоровья и успехов».

КОНКРЕТНО

Среди отмеченных наградами:

- Марк Варшавер, директор Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова». Ему вручили орден «За заслуги перед Отечеством» II степени - за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность;

- Екатерина Гусева, артист драмы - ведущий мастер сцены театра имени Моссовета. Ей присвоено звание «Почетный деятель искусств города Москвы» - за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю творческую деятельность;

- Евгений Стеблов, артист драмы - ведущий мастер сцены театра имени Моссовета, народный артист России. Ему вручили знак отличия «За безупречную службу городу Москве» L лет - за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Москвы и ее жителей;

- Михаил Крестмейн, главный инженер Научно-исследовательского и проектного института Генерального плана Москвы. Ему присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Российской Федерации».

Полный список - на mos.ru.

Помимо этого, некоторым жителям объявлены благодарности мэра Москвы, вручены почетные грамоты правительства Москвы и знаки отличия «За безупречную службу городу Москве» ХХХ лет и ХХ лет. Во время церемонии также вручались государственные награды РФ - заслуги москвичей отметили Орденом Дружбы, медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Луки Крымского, почетной грамотой и благодарностью президента России. Кроме того, специалистам разных отраслей были присвоены почетные звания.