Дроны, судо-двигатель и нейросети для птиц: Губернатору Подмосковья Андрею Воробьёву показали разработки школьников из «Изобретариума»

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- Это будет рой дронов для спасения людей, - деловито рассказывают губернатору школьники Максим Козлов и Кирилл Колычев.

Оба - учащиеся Дома детского творчества «Изобретариум», который действует в Подмосковье с 2018 года и постоянно расширяется. На сегодня это не только самый крупный, но и самый технически продвинутый центр дополнительного образования на территории региона. Для мальчишек и девчонок, интересующимися новыми технологиями, созданы все условия. Благодаря современной аппаратуре (включая 3D-принтеры и станки с ЧПУ, конечно же) и опытнейшим педагогам ребята сами собирают и программируют роботов, моделируют беспилотники и космические спутники, изучают лазерные технологии.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня посетил «Изобретариум» и познакомился с самыми интересными разработками здешних учащихся.

- Многие из этих ребят станут студентами ведущих вузов страны, кто-то - ученым или разработчиком, преподавателем, новатором, - отметил Андрей Воробьёв. - Мы хотим узнать, какими идеями живет наш «Изобретариум», пообщаться с ребятами и их наставниками. Для нас важно, чтобы у наших мальчишек и девчонок, помимо «базы», которую дает школа, были дополнительные инструменты для развития и самореализации.

Губернатор напомнил, что в Реутове Дом детского творчества очень работает со знаменитым «НПО машиностроения» - одним из крупнейших промышленных предприятий Реутова. Здесь в разные годы были сделаны космические ракеты-носители (включая те, что участвовали в лунных экспедициях), различные космические аппараты, а также ракетные комплексы и крылатые ракеты для обороны России.

- Предприятие активно участвует в образовательных программах центра. А значит, у ребят есть возможность перенимать практические навыки, быть в курсе того, что сейчас востребовано в промышленности и что необходимо нашей экономике, - подчеркнул Андрей Воробьёв.

На текущий момент в «Изобретариуме» действуют более 50 различных образовательных программ и эти занятия посещают более 1700 детей разного возраста. Причем, сейчас это можно делать не только очно. В свое время Андрей Воробьёв поручил запустить онлайн-портал GeekHunter, который позволяет, например, виртуально посещать лаборатории реутовского центра и проводить в них опыты.

И конечно ребята из «Изобретариума» не могли не похвастаться перед губернатором своими разработками. Как отметила директор детского технопарка «Изобретариум» Наталья Кивва, «Сегодня мы можем демонстрировать детские проекты на уровне дипломных работ вузов или стартапов серьезных компаний».

Главной звездочкой «Изобретариума» называют Макара Климова, который разработал очень интересный силовой агрегат.

- Основная идея этого изобретения - повышение КПД двигателя, но с минимальными размерами, - объясняет парень. - В отличие от современных двигателей внутреннего сгорания КПД нашего составляет от 75% до 85%.

Сейчас это изобретение получает патент.

- Не побоюсь сказать, что это масштабное изобретение способно перевернуть мир, - резюмирует автор. - Двигатель может применяться в различных сферах - транспорт, беспилотные летательные аппараты, генераторы, получение чистой энергии.

На свои разработки талантливый Макар с друзьями получили уже два гранта - на 200 тысяч и на 500 тысяч рублей.

Максим Козлов и Кирилл Колычев показывают дрон собственной сборки - из таких будут состоять те самые рои, с помощью которых можно будет вести поиски заблудившихся в лесах и полях людей.

- Есть главный дрон и три подчиненных (клеверы), которыми он управляет, - объясняют ребята. - При обнаружении человека происходит сканирование его лица и при совпадении с лицами пропавших людей, об этом тут же сообщается в МЧС. Если у человека наблюдаются телесные ранения, то запускается дрон с системой сброса, куда крепится гуманитарная помощь - аптечка, продовольствие, вода, средства личной гигиены.

У Родиона Муцольгова дома живут семь птиц - сороки и галки. Школьник придумал для них проект, в котором нейросети обучают пернатых собирать мусор.

- Например, сигаретные окурки, крышки, бутылки. То есть все, что птицы способны поднять, - говорит Родион. - Сороки, галки - самые умные птицы на планете, они распространены почти везде, поэтому можно охватывать большие территории. Когда мы обучаем одну особь, другие учатся глядя на нее. Плюс от нее обучаются и птенцы.

Впрочем, одними только техническими программами работа «Изобретариума» не ограничивается. На улице Строителей в Реутове действует филиал с пятью лабораториями художественной направленности. К новому учебному году в городе появится еще одна площадка, где ребята смогут развивать и пускать в коммерческий оборот самые перспективные стартапы.