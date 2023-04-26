Технологии будущего уже сторожат наше настоящее!

Фото: Оксана ЗУЙКО

Будущих журналистов, пришедших на проект, способствующий получить более глубокое представление о выбранной профессии, познакомили с «айтишниками» молодой и дерзкой российской IT-компании Portal VR. Амбициозная компания занимается технологиями будущего, предлагая смелые новинки для внедрения в различные сферы экономики, и быстро осваивает отечественный рынок виртуальной реальности. Кроме прочего, сегодня под крылом Portal VR действует более 20 клубов и арен виртуальной реальности по всей России.

В радиостудии медиагруппы «Комсомольская правда» представители компании бойко рассказали всем присутствующим о своих успехах. Молодое поколение, идущее нынешним репортерам на смену, встретило гостей «на ура». Это одна из замечательных «побочек» журналистской профессии – первыми узнавать о самом интересном.

Portal VR выступают за будущее, в котором технологии значительно ускорят рабочие процессы, послужат улучшению экологии и станут такой же неотъемлемой частью современного общества, как уже привычные смартфоны. Хотя еще даже три десятилетия назад трудно было представить, что «вся жизнь» может сосредоточиться в «телефоне».

Фото: Оксана ЗУЙКО

Тренд текущего, 2023 года, – собаки-роботы для помощи на предприятиях.

Одна из них стала гостьей мероприятия в «КП» и имела громкий успех.

Что-то подобное, но чужое, появилось в интернете год назад. Американские робопсы патрулировали и охраняли производственные территории, их использовали и при перевозке промышленных объектов. При этом сообщалось, что они стоят, как дорогой автомобиль престижной марки. Позже китайские разработчики предложили свой более бюджетный вариант. Сегодня речь идет об их адаптированной версии. Механические псы кое-что действительно «соображают», бегают со средней скоростью обычной собаки – от 6 до 15 км/ч и способны выполнять некоторые «фокусы».

Модели электронных четвероногих помощников во всем мире отличаются разной комплектацией, уровнем интеллекта, набором «заряженных» в них функций и программ. Одни могут погружаться в воду и поднимать грузы, другие – это версии со зрением 2D- и 3D-картографирования окружающей среды - лучше живых своих прототипов видят в темноте, лучше распознают препятствия и особенности местности, а также лица и движения человека. Третьи «умеют» с грузами до 12 кг разгоняться по пересеченной местности до 11-12 км в час, взбираться на лестницы, выполнять серию других специальных трюков. Есть и такие робопесики, в опцию которых «вписана» функция захвата. Манипулятор используется в сложных промышленных сценариях при транспортировке грузов.

Фото: Оксана ЗУЙКО

Однако пока затруднительно механических помощников запрограммировать на сложные сценарии, да и грузоподъемность у них еще недостаточна, чтобы ими можно было заменить человеческий труд на предприятиях. Так что есть еще над чем работать.

В основном разработки используют для маркетинга и привлечения внимания публики на выставках, для рекламирования бренда на улице. Вау-эффект, который они вызывают, вероятно, может быть сравним с острой радостью ребенка, получившего машинку с радиоуправлением. Больше похожие на гигантских черных кузнечиков, чем на собак, робопсы прыгают сальто, встают «на лапы», ими можно удаленно управлять с помощью контроллера. В «морду» встроены несколько камер, которые транслируют изображение в смартфон.