12 голов в одни ворота и валидольная победа команды «КП»: Обзор матчей 4 тура Народной Футбольной Лиги

Антон Разаков из команды «КП» (справа) принимает поздравления с очередным забитым голом.

На столичном стадионе «Арена Pride» в районе Бабушкинской состоялись матчи 4 тура Чемпионата Москвы Народной Футбольной Лиги 8х8.

Для тройки лидеров тур получился непростым. Очень непростым!

Пока еще не терявший очков «Север» начал матч против «Пролетарска» очень активно. И это вряд ли кого-то удивило - команда, занимающая первое место в таблице, играла с последней. В самом начале встречи лучший бомбардир лиги Сергей Рябцев смазал несколько хороших моментов, включая пенальти, но в итоге все-таки открыл счет красивым ударом слета. И тут вдруг на тебе - «Пролетарск» проводит быструю атаку и Амир Тумарев сравнивает. 1:1. В самой концовке первого тайма Александр Русинский с девятиметрового снова вывел «Север» вперед. После перерыва обе команды имели моменты (черно-белые в одной из атак едва не вернули интригу), но забить больше не смогли.

Футбол - это тоже немного кунг-фу!

Впрочем, за победу с минимальным перевесом над аутсайдером все равно дают три очка. «Север» сохраняет лидерство.

Нечто подобное произошло у ЛЭМЗ в игре против «G&S». Забили уже на второй минуте, подавили какое-то время, но вскоре соперник (игравший, к слову, даже без замен) уже и огрызаться начал, а в конце тайма Артемий Нагаев отобрал мяч в центре поля, убежал к воротам «желтых» и выкатил Артему Титову на пустой угол. Ничья. В начале второй половины матча Артур Борисов со штрафного прошил защиту «G&S», но до последних минут было непонятно - забьют ли сотрудники Лианозовского электромеханического завода еще один гол или соперник все-таки спасет матч. В итоге все-таки 2:1 в пользу лидера.

Никита Чумаченко (АГК) забил в ворота «Дрим Тим» 6 мячей и установил новый рекорд НФЛ.

Артур Борисов после матча признался: «Не ожидали от соперника. В таблице в нижней части стоят, а такую игру показали!».

Команда «Комсомольская Правда» пошла дальше. В своем матче она забила первый гол уже на первой (!) минуте. Ну как забила... Защитник «Вектора» дал пас вратарю, а тот не ожидал и через мгновенье уже доставал мяч из сетки. Правда молодежь почти тут же отыгралась. Ребята из «КП», казалось, взбодрились и принялись показывать свое преимущество в опыте. К пятой минуте вели 3:1. К 19-й 4:2 (таймы в НФЛ длятся по 25 минут). И тут «Вектор» понесся вперед, а у «КП» началась какая-то вакханалия ошибок в обороне. Пропустили два гола за две минуты! На перерыв так и ушли под недоуменное молчание трибун «Арены Pride» - 4:4. После перерыва «комсомольцы» вновь вышли вперед усилиями Антона Разакова и вновь пропустили (второй в это матче гол 18-летнего Дмитрия Донского). И тем не менее опыт все-таки взял свое. Антон Разаков сделал счет 6:5 в пользу «КП» (Антон в этом матче был лучшим игроком и забил три раза), а затем в самой важной атаке игры поучаствовал корреспондент «Комсомольской Правды» Егор Арефьев. Он сделал пас на дальнюю штангу, где находился Антон Разаков, но защитник «Вектора» срезал мяч в собственные ворота. После этого у журналиста был еще один момент - хорошо пробил с дальней дистанции, но тут уже вратарь вытащил мяч из-под перекладины.

После удара корреспондента «Комсомольской Правды» Егора Арефьева был забит последний гол в матче с «Вектором» - победа 7:5!

В послематчевом интервью Арефьев резюмировал, что это только что было: «Игра хаотично складывалась. Вроде как уверенно начали, контролировали мяч. Но несколько привозов... Потом проснулись, поняли, что надо просто надо играть в свой футбол. Ребята все сделали - отгрузили, сколько нужно».

7:5. Сохраняем третье место. Ребята из «Вектора» провели просто потрясающий матч и бились до конца, но им немного не повезло.

Занимающая четвертую строчку команда «АГК» устроила настоящую голевую феерию в игре с «Дрим Тим». Наколотили в ворота «молодежки» целых 12 (!!!) безответных мячей.

После матча капитан «АГК» Сергей Семенов постарался подбодрить соперника:

«Могли забить больше, но могли и меньше - футбол такая игра. Ребята из «Дрим Тим» старались! Хочется правильные слова подобрать... Просто мы посыгранней».

Сидящая на трибуне девушка всегда знает, сколько еще нужно забить ее парню!

Половину голов, то есть целых 6 штук, забил Никита Чумаченко. Это новый рекорд скорострельности НФЛ. Благодаря целой авоське точных ударов нападающий «АГК» мгновенно взлетел на вторую строчку рейтинга лучших бомбардиров - до Рябцева всего один точный удар.

В ближайшем туре «Север» и «АГК» сойдутся в очной встрече. Интересно будет понаблюдать за этой дуэлью нападающих!

В пятом матче тура «Доктор Пеппер» одержал крупную победу 4:1 над «Звездой». Хет-трик на счету Дмитрия Коргулев.

Как изменится турнирная таблица после пятого тура? Узнаем совсем скоро.