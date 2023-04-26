В жилом квартале ЗИЛа откроется детско-взрослая поликлиника с раздаточным пунктом детской кухни

Фото: Департамент строительства Москвы

Новые жилые кварталы на месте бывшего завода имени Лихачева обеспечивают необходимой горожанам социальной инфраструктурой. На Автозаводской улице, владение 23 появится детско-взрослая поликлиника на 750 посетителей в смену с молочной кухней.

«Здание готово на 42 процента, - сообщил журналистам во время пресс-тура руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - В нем завершается устройство кровли, проводится устройство фасадов и внутренняя отделка».

По его словам, площадь будущей поликлиники - более 11 тысяч квадратных метров. Ее возводят по новому московскому стандарту.

«В поликлинике оборудуют места для комфортного ожидания, разработают понятную систему навигации, установят современное медицинское оборудование и обеспечат доступность для маломобильных посетителей, - уточнил Загрутдинов. - Врачей распределят по кабинетам так, что очередей станет меньше, а ожидание приема будет более комфортным».

КОНКРЕТНО

На первом этаже - входная группа с колясочной, вестибюль с гардеробом и вендинговые аппараты, кабинеты врачей, кабинет для взятия анализов, приемно-смотровой фильтр-бокс, раздаточный пункт молочной кухни и служебные зоны.

На втором, третьем и четвертом этажах - отделение медицинской профилактики, педиатрическое отделение, кабинет специализированной помощи, хирургическое и реабилитационное отделения, отделения функциональной и лучевой диагностики, отделения платных услуг, а также конференц-зал.

Чтобы пациенты могли пройти самые востребованные обследования близко к дому, поликлинику оснастят рентгеном, флюорографом и аппаратом УЗИ.

Для медперсонала оборудуют комнаты отдыха и психологической разгрузки. В кабинетах поставят эргономичную мебель для комфортной работы.