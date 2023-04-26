Реконструкция путепроводов в Москве: Дмитровский и «Текстильщики-1» обновят до конца этого года

Руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов

Москва не стоит на месте. С открытием новых дорог, развязок и рельсовых маршрутов движение ускоряется как для водителей, так и для пешеходов. В этом помогают и возводимые в разных районах города путепроводы. Часть из них реконструируют, некоторые строят с нуля.

В Департаменте строительства Москвы рассказали, в каких районах и что изменится в ближайшее время.

УДОБНЫХ СЪЕЗДОВ И ВЫЕЗДОВ СТАНЕТ БОЛЬШЕ

До 2026 года в Адресной инвестиционной программе (АИП) Москвы запланировано обновление и строительство 21 путепровода. Из них шесть уже полностью готовы. Например, запущенные в этом году на западе столицы Старо-Рублевский путепровод через железнодорожные пути МЦД-1 и путепровод через пути МЦД-1 (Смоленское направление МЖД) с реконструкцией улицы Барклая.

Ещё пять сооружений сейчас строятся. Пожалуй, одним из главных проектов среди них стал Дмитровский путепровод на севере города. Он проходит через пути Октябрьской железной дороги - перспективного третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

«Это очень сложный объект в связи с тем, что нам необходимо было не останавливать движение по Дмитровскому шоссе, а это невозможно, поэтому мы вначале построили временный путепровод, сейчас строим основной, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра площадки в районе станции метро «Петровско-Разумовская». - До конца этого года все основные работы должны быть выполнены».

Во время реконструкции на путепроводе полностью заменят опоры и пролетные строения. Всего будет построено и реконструировано два километра дорог. Сюда входят сам путепровод длиной 312 метров с четырьмя полосами движения в каждом направлении, соседние улицы длиной 700 метров, 25-метровый съезд с Дмитровского шоссе по направлению к Локомотивному проезду, а также три выезда - из Локомотивного проезда на Дмитровское шоссе, с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону центра и на Верхнюю аллею, с Валаамской улицы на Дмитровское шоссе в сторону области. Чтобы уменьшить шум от проезжающих машин, около Дмитровского путепровода поставят защитные экраны длиной 102 метра.

«На сегодня сооружение готово примерно на 60 процентов, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - После реконструкции будет обеспечено комфортное и безопасное движение машин по Дмитровскому шоссе, а также на соседних магистралях - Московском скоростном диаметре и Северо-Западной хорде. Кроме того, удобнее будет и пассажирам поездов Октябрьской железной дороги с учетом перспектив открытия линии наземного метро - МЦД-3 и высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва-Санкт-Петербург».

Источник: stroi.mos.ru

ВОДИТЕЛИ ПОЕДУТ БЫСТРЕЕ

Ещё один путепровод планируют обновить в этом году - «Текстильщики-1» на юго-востоке столицы. Он находится на пересечении Волгоградского проспекта и Шоссейной улицы. Под ним автомобили с Шоссейной выезжают на Волгоградку в сторону центра и с Волгоградского проспекта уходят на Шоссейную улицу при движении в сторону центра.

По проекту реконструируют не только сам путепровод длиной 30 метров, но и участок Волгоградского проспекта длиной 250 метров с обустройством трех-четырех полос для движения в каждом направлении. Параллельно обновят и Шоссейную улицу с устройством одной-двух полос для движения в каждом направлении. Кроме того, после завершения работ здесь удобнее станет ездить и общественному транспорту. А для пешеходов проложат новые тротуары.

МАРШРУТ НАД ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГОЙ

Три из строящихся сейчас пяти путепроводов запустят уже в 2024 году. Эти маршруты проходят через пути железной дороги на севере и северо-востоке Москвы. Один из них соединит Проектируемый проезд № 2236 с улицей Хачатуряна, которые пока разделены рельсовой трассой МЦД-1. После открытия путепровода водители смогут экономить полчаса и более в пути. Для сравнения: сейчас добираться из Отрадного до Дмитровского шоссе в час пик приходится не меньше часа, а то и все полтора. А благодаря новой дороге на поездку будет уходить примерно в три раза меньше времени.

Через МЦД-1 (Савеловское направление МЖД) перекинут и другой путепровод, соединяющий улицы 800-летия Москвы и Инженерную. Его длина - 451 метр. По проекту здесь построят и реконструируют 6,9 километра дорог. В их числе сам путепровод, а также надземный пешеходный переход в районе Коровинского шоссе, дом 19, два подземных – в районе улицы Талдомская, дом 2 и улицы Инженерная, дом 9.

«Новый маршрут пройдет над путями МЦД-1 и свяжет Алтуфьевский район с Восточным Дегунино, - рассказал Загрутдинов. - Таким образом, улучшится транспортная доступность станций МЦД-1 «Бескудниково» и «Дегунино». Кроме того, ускорится движение на Дмитровском, Коровинском и Алтуфьевском шоссе, а также на улицах 800-летия Москвы, Инженерная и Дубнинская».

В конце будущего года запустят для водителей и путепровод через пути МЦД-3 (Октябрьское направление МЖД) в районе 24-25 километров Ленинградского шоссе. Новое сооружение будет длиной 540 метров. А всего на этом участке запланировано строительство и реконструкция дорог общей длиной 6,1 километра.

«Новый путепровод обеспечит комфортное и безопасное движение автотранспорта над будущей новой железнодорожной инфраструктурой - МЦД-3, высокоскоростная магистраль Москва-Санкт-Петербург, - пояснил глава ведомства. - При этом увеличится пропускная способность Ленинградского, Международного и Вашутинского шоссе, а также улучшится транспортная доступность ТЦ «Мега» и в перспективе ТПУ «Химки-2».

По его словам, благодаря запуску этого сооружения появится и удобный подъезд к международному аэропорту Шереметьево.

«Ранее мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что реализация этих дорожных проектов улучшит транспортную ситуацию и создаст для водителей дополнительные маршруты передвижения по городу, уменьшая заторы», – добавил Рафик Загрутдинов.

Фото: Денис Воронин/АГН "Москва"

ПЛАНЫ

Сейчас в столице проектируются 10 дорожных сооружений:

− СВАО, путепровод через ж/д пути МЦД-2, соединяющий ул. Добролюбова с ул. Складочная (75 м, ввод – 2024 год);

− СВАО, путепровод через ж/д пути, соединяющий ул. Малыгина и Малыгинский проезд (550 м, ввод – 2025 год);

− СВАО, 4 путепровода на пересечении Октябрьского направления МЖД и МЦД-1, соединяющие ул. Валаамская и ул. Академика Королева (555 м, срок реализации - 2025 год);

− СВАО, путепровод через ж/д пути, соединяющий ул. Костромскую и Юрловский проезд (160 м, ввод – 2026 год);

− Зеленоград, путепровод тоннельного типа через Октябрьское направление МЖД и р. Сходня, соединяющий Проектируемый проезд № 684 и ул. Алабушевская в районе Силино (57 м, ввод – 2026 год);

− ЮЗАО, путепровод через пути Курского направления МЖД для соединения улицы 2-я Мелитопольская с улицей Веневская (620 м, срок реализации - 2026 год);

− ЮВАО, путепровод через ж/д пути МЦД-2 на улице Золоторожский Вал (500 м, срок реализации – 2026 год).