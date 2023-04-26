В 2023 году на улице Металлургов появится дом по реновации с подземной автостоянкой

Фото: Департамент строительства Москвы

На востоке столицы в Перово продолжается строительство домов для новоселов реновации. Один из них уже в этом году появится на улице Металлургов, владение 30.

«Главным украшением нового дома станет фасад, - сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Его отделают панелями с облицовкой «под кирпич». На сегодня полностью завершен монтаж монолитных конструкций, ведутся фасадные работы, кладка стен, монтаж оконных блоков и внутренних инженерных сетей, а также черновая отделка».

НА ЗАМЕТКУ

Односекционный жилой дом переменной этажности будет выглядеть так:

- фасад - из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных кирпичом, с установленными металлическими корзинами для кондиционеров;

- вход в подъезд - с витражным остеклением;

- 174 квартиры (однокомнатных – 22, двухкомнатных – 130, трехкомнатных – 22). Из них для маломобильных жильцов - три квартиры с увеличенной шириной коридоров и специальной сантехникой. Везде - готовая улучшенная отделка по стандартам реновации;

- на нежилом первом этаже - магазины, кафе, салоны красоты, спортклубы, аптеки, кружки и секции для детей;

- в вестибюле жилой части - колясочная, комната консьержа, кладовая для уборочного инвентаря, почтовые ящики;

- три лифта на 1000 кг, с визуальной и тактильной информацией;

- вход в здание, пол вестибюлей и лифтовых холлов на первом этаже - в один уровень с поверхностью земли для удобства мам с колясками и маломобильных жильцов;

- около подъезда - плитка с шероховатой поверхностью для защиты от скольжения в любую погоду.

Во дворе:

- детская и спортивная площадки;

- места для отдыха;

- деревья, кустарники, цветники и газоны.

Под внутренним дворовым пространством - подземная одноуровневая автостоянка.

ВАЖНО

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