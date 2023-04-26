Сергей Собянин: цифровой двойник пациента в столичной больнице – уже недалекое будущее

Мэр Москвы Сергей Собянин на площадке федерального просветительского марафона «Знание.Первые!». Фото: Иван МАКЕЕВ

Первая по улучшению транспортной ситуации, первая по числу электробусов, первая по числу цифровых услуг – Москва год за годом бьет рекорды. Об этом 25 апреля в рамках федерального просветительского марафона «Знание.Первые!» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- В Москве и Подмосковье живут 22 млн человек, за последние годы в город прибыло дополнительно 5 млн машин. Мы должны были умереть в транспортном коллапсе. Мы были на грани этого в 2010 года. Но мы выбрались. То, что уже сделано, кажется невозможным: с тех пор система метро увеличилась в 1,5 раза, в ближайшие годы построим еще 30 станций метро, - рассказал Сергей Собянин. – Центральный диаметр в Лондоне называют крупнейшим транспортным проектом Европы, его строят 15 лет, и до сих пор не закончили. Мы построили 2 диаметра, и в этом году запустим еще 2. А еще построили 1200 км дорог – это сложные инженерные сооружения, которые идут над существующими трассами и путепроводами, а система диаметров (хорд) разгрузила пробки в городе на 20%.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Новые парковки, электробусы, особая экономическая зона внутри города, запуск производств лекарств, автомобилей – все это сделано в рекордные сроки. Впереди – будущее, которое и вообразить было сложно. Будущее, которое уже здесь: на вопросы москвичей отвечает искусственный интеллект, цифровой двойник города позволяет заранее просчитать и проконтролировать разные сферы его жизни. Скоро такой цифровой двойник может появиться и у каждого москвича:

- Уже сейчас искусственный интеллект ставит миллионы диагнозов. Будущее за цифровым двойником пациента, на основе которого можно будет прогнозировать состояние и его лечение. Это недалекое будущее, которым мы занимаемся уже сегодня, - сообщил мэр Москвы. А потом заверил собравшихся: что бы ни случилось, Москва будет развиваться и дальше.