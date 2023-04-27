Скейт-парк - рядом с «Физтехом», альпийские горки - у Поклонной: Благоустройство Москвы около станций метро и МЦД в 2023 году

В районе станции «Нагатинский Затон» будет организован экомаршрут вдоль Коломенской улицы с зонами тихого отдыха и площадками с видом на воду. Фото: mos.ru
Новые места отдыха появляются в разных районах столицы.
Поиграть в теннис, прогуляться вдоль реки, зарядить мобильник, почитать или просто отдохнуть в сквере - все это можно сделать около ближайшей станции метро или МЦД. Во многих районах подступы к «железке» благоустраивают и превращают в новые общественные пространства.
В Комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что и где изменится уже в этом году.
На северо-востоке столицы возле строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровский линии приведут в порядок сразу несколько соседних улиц, бульваров и участков шоссе.
Фото: mos.ru
Что сделают:
- на пустыре около дублера Дмитровского шоссе обустроят пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Здесь поставят теннисные столы, уличные тренажёры, качели, лавочки и навесы. К ним добавят прогулочные дорожки и ландшафтные горки;
Фото: mos.ru
- на улице Летчика Спирина около дома 2, корпуса 1 появится скейт-парк с зеленой зоной вокруг него, навесами и дизайнерскими скамейками в виде капли;
- на всех площадках около метро высадят деревья, газоны и цветники.
Фото: mos.ru
На юге города около станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии проложат прогулочный экомаршрут около воды вдоль Коломенской улицы.
Фото: mos.ru
Что сделают:
- откроют места для тихого отдыха с лавочками и смотровыми площадками;
- на набережной Нагатинского Затона создадут пространство со сценой для концертов, праздников и соседских встреч;
- поставят детскую площадку в речном стиле с горками и качелями;
- обустроят зону воркаута с тренажерами и турниками;
- проложат велодорожки.
Фото: mos.ru
В транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Медведково» на северо-востоке Москвы обновят участки около одноименной станции Калужско-Рижской линии метро и соседних автобусных остановок.
Фото: mos.ru
Что сделают:
- на улицах Широкая и Грекова заменят асфальт на тротуарах и проезжей части, подключат энергоэффективные фонари, обновят лавочки;
- поставят остановки с зарядками для гаджетов;
- откроют пункты велопроката и велопарковки;
- для автомобилистов сделают парковку около кинотеатра «Ладога»;
- отремонтируют действующие детские площадки и высадят деревья;
- обновят 95-метровую лестницу, ведущую от дома 12 на Широкой улице в сторону кинотеатра «Ладога». На ней обустроят просторные площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, поставят уличные торшеры, лавочки-клумбы и декоративные вазоны.
Фото: mos.ru
На западе столицы возле будущей станции Поклонная МЦД-4 сейчас благоустраивают прогулочную зону с пешеходным мостом.
Фото: mos.ru
Что сделают:
- на проспекте Генерала Дорохова поставят четыре новые автобусные остановки общественного транспорта с зарядками для гаджетов;
- вместо снесенных гаражей во 2-м Мосфильмовском переулке построят разворотную площадку для транспорта и парковочные карманы для водителей;
- около реки Сетунь, между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком укрепят склоны биоматами из растительных волокон, сквозь которые растает трава;
Фото: mos.ru
- вдоль реки обустроят прогулочную зону с уличными торшерами, скамейками, настилом из террасной доски у воды и пешеходным мостом;
- на Поклонной улице вместо гаражей появится зона отдыха с дорожками, фонарями, газоном и клумбами;
- на улице 1812 года около дома 2 обновят сквер - его украсят парковые качели, альпийские горки и цветники.
Фото: mos.ru
На северо-востоке города в ТПУ «Свиблово» сделают удобные подходы и подъезды к одноименной станции метро и автобусным остановкам.
Что сделают:
- на улицах Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, в проездах Игарском, Новом Беринговом и Русанова обновят тротуары, покрытие проезжей части, а также поставят фонари и лавочки;
Фото: mos.ru
- для водителей откроют парковки;
- разместят новые остановки с зарядками для гаджетов;
- пешеходные переходы сделают заметнее с помощью ночного контрастного освещения;
- благоустроят сквер между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами.
Фото: mos.ru
На севере столицы около ТПУ «Тимирязевская» обновят несколько участков - улицу Академика Лисицына, проезды от улицы Костякова, парка «Дубки» и Ивановской улицы до Дмитровского шоссе.
Фото: mos.ru
Что сделают:
- уберут воздушные линии под землю;
- проложат дополнительную водосточную сеть;
- обустроят пешеходные маршруты и зоны отдыха с лавочками, качелями и фонарями со светодиодными светильниками;
- соседние железнодорожные пути закроют живой изгородью из деревьев и кустарников;
- для водителей построят парковки;
- отремонтируют действующие детские площадки и поставят новые.
Фото: mos.ru
Фото: mos.ru
На северо-западе Москвы наведут порядок около станции Трикотажная МЦД-2.
Фото: mos.ru
Что сделают:
- расширят тротуары и заменят фонари;
- обновят пространства около выходов с платформы;
- снесут три старые лестницы, ведущие к станции со стороны Трикотажного проезда, и построят две новые - с пандусами;
- заменят металлическую лестницу на пересечении Трикотажного проезда с улицей Василия Петушкова и откроют рядом зону отдыха с лавочками и фонарями;
Фото: mos.ru
- вместо народных троп проложат пешеходные дорожки;
- проведут благоустройство около храмов Преподобного Сергия Радонежского в Тушине и Преображения Господня на Волоколамском шоссе;
- восстановят пешеходный мост через реку Сходню;
- обновят газон площадью более 50 тысяч квадратных метров, а также высадят деревья и кустарники.