Скейт-парк - рядом с «Физтехом», альпийские горки - у Поклонной: Благоустройство Москвы около станций метро и МЦД в 2023 году

В районе станции «Нагатинский Затон» будет организован экомаршрут вдоль Коломенской улицы с зонами тихого отдыха и площадками с видом на воду. Фото: mos.ru

Новые места отдыха появляются в разных районах столицы.

Поиграть в теннис, прогуляться вдоль реки, зарядить мобильник, почитать или просто отдохнуть в сквере - все это можно сделать около ближайшей станции метро или МЦД. Во многих районах подступы к «железке» благоустраивают и превращают в новые общественные пространства.

В Комплексе городского хозяйства столицы рассказали, что и где изменится уже в этом году.

КРЫЛАТЫЕ КАЧЕЛИ ЛЕТЯТ

На северо-востоке столицы возле строящейся станции «Физтех» Люблинско-Дмитровский линии приведут в порядок сразу несколько соседних улиц, бульваров и участков шоссе.

Фото: mos.ru

Что сделают:

- на пустыре около дублера Дмитровского шоссе обустроят пешеходное пространство с зонами отдыха и спорта. Здесь поставят теннисные столы, уличные тренажёры, качели, лавочки и навесы. К ним добавят прогулочные дорожки и ландшафтные горки;

Фото: mos.ru

- на улице Летчика Спирина около дома 2, корпуса 1 появится скейт-парк с зеленой зоной вокруг него, навесами и дизайнерскими скамейками в виде капли;

- на всех площадках около метро высадят деревья, газоны и цветники.

Фото: mos.ru

РЕКА БЛИЗКО

На юге города около станции «Нагатинский Затон» Большой кольцевой линии проложат прогулочный экомаршрут около воды вдоль Коломенской улицы.

Фото: mos.ru

Что сделают:

- откроют места для тихого отдыха с лавочками и смотровыми площадками;

- на набережной Нагатинского Затона создадут пространство со сценой для концертов, праздников и соседских встреч;

- поставят детскую площадку в речном стиле с горками и качелями;

- обустроят зону воркаута с тренажерами и турниками;

- проложат велодорожки.

Фото: mos.ru

ЛАВОЧКИ ПРЕВРАТЯТСЯ В КЛУМБЫ

В транспортно-пересадочном узле (ТПУ) «Медведково» на северо-востоке Москвы обновят участки около одноименной станции Калужско-Рижской линии метро и соседних автобусных остановок.

Фото: mos.ru

Что сделают:

- на улицах Широкая и Грекова заменят асфальт на тротуарах и проезжей части, подключат энергоэффективные фонари, обновят лавочки;

- поставят остановки с зарядками для гаджетов;

- откроют пункты велопроката и велопарковки;

- для автомобилистов сделают парковку около кинотеатра «Ладога»;

- отремонтируют действующие детские площадки и высадят деревья;

- обновят 95-метровую лестницу, ведущую от дома 12 на Широкой улице в сторону кинотеатра «Ладога». На ней обустроят просторные площадки с покрытием из бетонной плитки с гранитным напылением, поставят уличные торшеры, лавочки-клумбы и декоративные вазоны.

Фото: mos.ru

ТРАВА НА СКЛОНЕ

На западе столицы возле будущей станции Поклонная МЦД-4 сейчас благоустраивают прогулочную зону с пешеходным мостом.

Фото: mos.ru

Что сделают:

- на проспекте Генерала Дорохова поставят четыре новые автобусные остановки общественного транспорта с зарядками для гаджетов;

- вместо снесенных гаражей во 2-м Мосфильмовском переулке построят разворотную площадку для транспорта и парковочные карманы для водителей;

- около реки Сетунь, между проспектом Генерала Дорохова и 2-м Мосфильмовским переулком укрепят склоны биоматами из растительных волокон, сквозь которые растает трава;

Фото: mos.ru

- вдоль реки обустроят прогулочную зону с уличными торшерами, скамейками, настилом из террасной доски у воды и пешеходным мостом;

- на Поклонной улице вместо гаражей появится зона отдыха с дорожками, фонарями, газоном и клумбами;

- на улице 1812 года около дома 2 обновят сквер - его украсят парковые качели, альпийские горки и цветники.

Фото: mos.ru

«ЗЕБРЫ» ЗАМЕТНЕЕ НОЧЬЮ

На северо-востоке города в ТПУ «Свиблово» сделают удобные подходы и подъезды к одноименной станции метро и автобусным остановкам.

Что сделают:

- на улицах Кольской, Радужной, Амундсена, Снежной, в проездах Игарском, Новом Беринговом и Русанова обновят тротуары, покрытие проезжей части, а также поставят фонари и лавочки;

Фото: mos.ru

- для водителей откроют парковки;

- разместят новые остановки с зарядками для гаджетов;

- пешеходные переходы сделают заметнее с помощью ночного контрастного освещения;

- благоустроят сквер между улицами Амундсена и Радужной, Беринговым и Новым Беринговым проездами.

Фото: mos.ru

ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ ЗАКРОЮТ ЖИВОЙ ИЗГОРОДЬЮ

На севере столицы около ТПУ «Тимирязевская» обновят несколько участков - улицу Академика Лисицына, проезды от улицы Костякова, парка «Дубки» и Ивановской улицы до Дмитровского шоссе.

Фото: mos.ru

Что сделают:

- уберут воздушные линии под землю;

- проложат дополнительную водосточную сеть;

- обустроят пешеходные маршруты и зоны отдыха с лавочками, качелями и фонарями со светодиодными светильниками;

- соседние железнодорожные пути закроют живой изгородью из деревьев и кустарников;

- для водителей построят парковки;

- отремонтируют действующие детские площадки и поставят новые.

Фото: mos.ru

Фото: mos.ru

НАРОДНАЯ ТРОПА НЕ ЗАРАСТЁТ

На северо-западе Москвы наведут порядок около станции Трикотажная МЦД-2.

Фото: mos.ru

Что сделают:

- расширят тротуары и заменят фонари;

- обновят пространства около выходов с платформы;

- снесут три старые лестницы, ведущие к станции со стороны Трикотажного проезда, и построят две новые - с пандусами;

- заменят металлическую лестницу на пересечении Трикотажного проезда с улицей Василия Петушкова и откроют рядом зону отдыха с лавочками и фонарями;

Фото: mos.ru

- вместо народных троп проложат пешеходные дорожки;

- проведут благоустройство около храмов Преподобного Сергия Радонежского в Тушине и Преображения Господня на Волоколамском шоссе;

- восстановят пешеходный мост через реку Сходню;

- обновят газон площадью более 50 тысяч квадратных метров, а также высадят деревья и кустарники.