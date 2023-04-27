«Пусть она оберегает наших защитников»: Волонтеры Московской области передали в Таманскую дивизию икону с ликом Александра Невского

Фото: Александра Степанова

Военнослужащие знаменитой Таманской дивизии получили икону с ликом святого Александра Невского - ее сегодня привезли в воинскую часть волонтеры из Благотворительного фонда «Окно в мир». Таманская - знаменитая мотострелковая дивизия, ведущая свою славную историю с 1940 года. Сейчас она базируется в подмосковном Наро-Фоминске и служащие здесь танкисты-контрактники с первых месяцев СВО принимают активное участие в боевых действиях.

Александр Невский - покровитель дивизии. Поэтому икона с его ликом будет храниться в часовне на территории военного городка, куда ходят на службы не только военные, но и их близкие.

Вместе с иконой добровольцы передали бойцам необходимые в зоне специальной военной операции товары и технику.

Тем временем, в Подмосковье продолжается сбор гуманитарной и прочей помощь для участников СВО и жителей присоединенных территорий - в рамках акции «Доброе дело». Ее, напомним, изначально запустили школьники из Одинцово, а затем поддержал губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв. На текущий момент участники акции собрали более 335 тонн различных товаров для отправки на Донбасс.

- Помимо неравнодушных жителей Подмосковья и представителей бизнес-сообщества серьезную лепту вносят благотворительные фонды, - рассказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. - В декабре прошлого года добровольцы из фонда «Окно в мир» отправили на передовую три тонны продуктов, которые доставили прямо под Новый год. В феврале одному из подразделений активисты передали «буханку», заполненную медикаментами.

Икона, которую привезли волонтеры, вырезана из дерева и имеет размер около метра в диагонали. Она была сделана на деньги, которые собрали жители соседних Апрелевки и Селятино.

- Пусть икона оберегает наших защитников! - отметила Екатерина Швелидзе.