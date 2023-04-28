Как общественникам «прокачать» профессиональные навыки?

Сеть коворкинг-центров с 2016 года проводит для некоммерческих организаций Москвы образовательную программу. На занятиях сотрудники НКО могут узнать, как более эффективно вести свою основную деятельность, сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность, разбирают сложные правовые вопросы, учатся вести социальные сети и взаимодействовать со СМИ. Полученные навыки и знания участники успешно применяют в работе своих организаций.

«Ежегодно слушателями нашей образовательной программы становятся более 7 000 человек. Это и руководители, и сотрудники некоммерческих организаций: бухгалтеры, юристы, фандрайзеры. Мы постоянно совершенствуем наши образовательные услуги, добавляем новые темы и форматы», – отметил руководитель Сети коворкинг-центров НКО Павел Симаков.

Программа начиналась с отдельных семинаров и мастер-классов. На сегодняшний день сформирована большая база экспертов, есть план, расписанный на год вперед, образовательные мероприятия объединены в тематические блоки и охватывают самые разные темы, актуальные для некоммерческого сектора. Слушатели знакомятся со стратегией развития некоммерческих организаций, социальным предпринимательством, фандрайзингом, узнают о юридических аспектах деятельности НКО, пиар-продвижении социальных проектов и взаимодействии с бизнес-средой.

«В 2020 году мы запустили новый образовательный формат — вебинары. Благодаря переходу программы в онлайн-режим количество слушателей увеличилось на 30%. По запросам аудитории мы уделили много внимания знакомству с цифровыми технологиями и применению их в работе НКО. На наших занятиях слушатели учатся создавать сайты, работать с мессенджерами, вести соцсети. Цифровые инструменты позволяют организациям выходить на большую аудиторию, не ограниченную географическими рамками, открывают новые возможности для творческих решений и экспериментов», – говорит руководитель образовательной программы Татьяна Харитонова. Запись на вебинары или мастер-классы ведется на портале «Душевная Москва».

Также через портал сотрудники НКО могут записаться на индивидуальную консультацию юриста или бухгалтера. Консультации проходят в удобное время по телефону или в формате видеоконференции. Задать свой вопрос можно и специалистам в других областях. В течение 7 рабочих дней организаторы программы определят эксперта, который сможет провести персональную онлайн-консультацию, и направят письмо с подтверждением.

А чтобы лично обсудить с экспертом свой вопрос, созданы Единые дни консультаций. В течение одного дня представители НКО могут встретиться не только с юристом и бухгалтером, но и с фандрайзером, экспертами по информационной открытости, управлению проектами и другими специалистами. Единые дни консультаций проходят несколько раз месяц, каждая встреча длится 45 минут, а за день можно посетить сразу несколько экспертов.