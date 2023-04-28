Развязка все ближе

В районе Липецкой улицы фактически строится новый въезд в столицу с трассы М4 «Дон».

В этом году у столичных водителей появится легкий выезд на федеральную трассу М4 «Дон» благодаря реконструкции развязки на пересечении Липецкой улицы с МКАД. Напомним, перезагрузка таких проблемных узлов продолжается на кольцевой автодороге. При этом будут реконструированы или построены заново 22 развязки на пересечении с вылетными магистралями и крупными столичными улицами.

Во время осмотра стройплощадки на Липецкой улице мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить здесь работу.

«Один из самых трудных участков МКАД, и транспортная ситуация в Бирюлево Западном и Восточном очень сложная, - напомнил мэр. - По сути, создается новая современная развязка, которая улучшит движение в этих и соседних районах. Речь идет о сотнях тысяч людей. Одновременно реконструируется МКАД, что позволит улучшить ситуацию на магистрали».

На сегодня развязка готова почти наполовину. В конце декабря 2022 года открыли съезд с внешней стороны МКАД на трассу М4 «Дон» протяженностью 1,3 км.

Полностью сооружение должны построить до конца 2023 года.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

На МКАД сейчас ремонтируют еще две развязки

• на пересечении с Алтуфьевским шоссе - 5,4 километра дорог, а также два искусственных сооружения общей длиной 850 метров. Сюда входит новый путепровод через МКАД длиной 300 метров для проезда по Алтуфьевскому шоссе. Благодаря этому улучшится выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе, а также ускорится движение на северном участке МКАД, Алтуфьевского и Липкинского шоссе, разгрузятся соседние с ним улицы;

• на пересечении с улицами Верхние Поля и Капотня - 15,6 километра дорог, в том числе пять эстакад и три путепровода, а также подземный и два надземных пешеходных перехода. После реконструкции разгрузится один из самых сложных участков на МКАД и появится удобный выезд для водителей с Южной рокады. При этом ускорится движение машин со стороны Москвы и Новоегорьевского шоссе, а также улицы Энергетиков со стороны Московской области.

Конкретно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

МАРШРУТ ПОСТРОЕН

С 2012 года в столице реконструировали и построили 19 развязок на МКАД с общей длиной дорог около 180 километров. Среди них, например, такие:

• с Профсоюзной улицей - теперь появился комфортный выезд на главную транспортную артерию Новой Москвы - Калужское шоссе;

• с Волоколамским шоссе - ускорились поездки для жителей северо-западных районов Москвы и города Красногорска, а также разгрузились Волоколамское, Пятницкое и Путилковское шоссе;

• с Волгоградским проспектом - открылся удобный съезд на федеральную трассу М5 «Урал», быстрее можно доехать в микрорайон Жулебино и подмосковные города Котельники и Люберцы;

• с Ленинградским шоссе - создан комфортный съезд на МКАД и магистраль М11 Москва - Санкт-Петербург.

СКАЗАНО

Рафик Загрутдинов.

Рафик Загрутдинов, руководитель Департамента строительства Москвы:

«Развитие транспортной инфраструктуры столицы ведется по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Только в прошлом году в рамках Адресной инвестиционной программы построено более 80 километров дорог (84 км). В 2023-м запланировано проложить 70,1 километра дорог, 33 искусственных сооружения и 19 пешеходных переходов. Этот год станет знаковым по вводу искусственных сооружений - тоннелей, путепроводов, мостов.

При реконструкции развязок на МКАД появляются современные направленные съезды - эстакады и тоннели, которые более эффективно справляются с плотным трафиком, не допуская пересечения транспортных потоков. После реконструкции пропускная способность развязки увеличивается до 30%».