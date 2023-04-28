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Москва строится-202327 апреля 2023 22:00

Реновация пятиэтажек в столице: Расселение за год ускорилось в два раза

Руководитель Департамента строительства Москвы поделился некоторыми итогами программы
Михаил БОРИСОВ
Юго-Западный округ

Юго-Западный округ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении темпов расселения по программе реновации за год в два раза.

«Сейчас передаем для заселения 2 тысячи квартир в 8 новостройках, расположенных в семи районах Москвы, - отметил мэр. - Таким образом, количество начавших переезд жителей составит почти 114 тысяч человек, а общее количество заселяемых новостроек - 228. За первый квартал 2023 года расселили больше 60 старых домов в 35 районах города - это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году».

Среди столичных округов есть уже и лидеры по вводу недвижимости для участников реновации в этом году. За первые три месяца ими стали Южный и Северный округа - в каждом из них сдали по четыре дома.

«На юге две новостройки появились в Донском районе, - уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Еще одно жилое здание - в Даниловском районе и одно - в Нагатино-Садовниках. На севере столицы в Головинском районе два корпуса сдали на Онежской улице и еще один - на Пулковской улице. Также одна новостройка расположена в Бескудниковском районе».

Глава ведомства рассказал, что еще сделано в рамках реновации с начала года.

Наглядно

Наглядно

Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сносить надо по-умному

Старые дома после выселения жильцов разбирают так, чтобы каждую частичку здания можно было применить с пользой. Технология «умного сноса» позволяет превратить уже ненужную пятиэтажку в ценные материалы - металл, дерево, стекло, изоляционные изделия. Затем пустой каркас сносят при помощи экскаватора. Но даже оставшиеся от стен крупные куски бетона и кирпичей тоже идут в дело. На полигонах их дробят на мелкие фрагменты, которые потом можно использовать, к примеру, для ремонта дорог, засыпки котлованов и траншей.

«С начала года было демонтировано более 80 домов, - отметил Загрутдинов. - Таким образом, темпы сноса возросли в 13 раз».

По его словам, больше всего таких зданий снесли в ВАО - 15 адресов. С начала программы реновации лидером по сносу пятиэтажек стал Западный округ - 37 домов.

«Всего в 2023 году в столице планируются к сносу порядка 200 зданий, - сообщил глава ведомства. - В то же время в планах по строительству для новоселов реновации на этот год - 80 домов на 1,3 миллиона квадратных метров и 22 тысячи квартир».

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Новостройки практически полностью возводят из отечественных материалов

«На 95% от импорта не зависим, - рассказал Загрутдинов. - Все основные материалы - металл, бетон, фанера - российского производства. К тому же в столичном регионе есть собственные заводы и лаборатории, которые занимаются производством».

Плюс ко всему в строящихся жилых домах применяется модульная сборка. Например, еще на заводе собирают наружные навесные панели сразу с фасадом. Благодаря таким технологиям экономится время при монтаже и улучшается качество.

Посмотрим в фотогалерее, какие новостройки возвели в этом году для переселенцев из хрущевок:

Северо-Западный округ

Северо-Западный округ

Северо-Западный округ

Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, вл. 6/3/1

Дом на 176 квартир с одноуровневой подземной стоянкой. С высоких этажей открываются красивые виды на канал имени Москвы.

Западный округ

Западный округ

Западный округ

Солнцево, ул. Родниковая, вл. 5А

Комплекс из корпусов разной высоты, соединенных одноуровневым подземным паркингом. Для жителей - 1044 квартиры.

Юго-Западный округ

Зюзино, Севастопольский проспект, д. 71, корп. 1

Дом из двух секций на 156 квартир с одноуровневой подземной парковкой.

Юго-Восточный округ

Юго-Восточный округ

Юго-Восточный округ

Кузьминки, Волгоградский проспект, д. 155

Монолитное здание из двух секций на 150 квартир. Для остекления лоджий использовали профили из алюминиевых сплавов.

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