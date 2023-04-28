Реновация пятиэтажек в столице: Расселение за год ускорилось в два раза

Юго-Западный округ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об увеличении темпов расселения по программе реновации за год в два раза.

«Сейчас передаем для заселения 2 тысячи квартир в 8 новостройках, расположенных в семи районах Москвы, - отметил мэр. - Таким образом, количество начавших переезд жителей составит почти 114 тысяч человек, а общее количество заселяемых новостроек - 228. За первый квартал 2023 года расселили больше 60 старых домов в 35 районах города - это в два раза больше, чем за такой же период в прошлом году».

Среди столичных округов есть уже и лидеры по вводу недвижимости для участников реновации в этом году. За первые три месяца ими стали Южный и Северный округа - в каждом из них сдали по четыре дома.

«На юге две новостройки появились в Донском районе, - уточнил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. - Еще одно жилое здание - в Даниловском районе и одно - в Нагатино-Садовниках. На севере столицы в Головинском районе два корпуса сдали на Онежской улице и еще один - на Пулковской улице. Также одна новостройка расположена в Бескудниковском районе».

Глава ведомства рассказал, что еще сделано в рамках реновации с начала года.

Наглядно Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Сносить надо по-умному

Старые дома после выселения жильцов разбирают так, чтобы каждую частичку здания можно было применить с пользой. Технология «умного сноса» позволяет превратить уже ненужную пятиэтажку в ценные материалы - металл, дерево, стекло, изоляционные изделия. Затем пустой каркас сносят при помощи экскаватора. Но даже оставшиеся от стен крупные куски бетона и кирпичей тоже идут в дело. На полигонах их дробят на мелкие фрагменты, которые потом можно использовать, к примеру, для ремонта дорог, засыпки котлованов и траншей.

«С начала года было демонтировано более 80 домов, - отметил Загрутдинов. - Таким образом, темпы сноса возросли в 13 раз».

По его словам, больше всего таких зданий снесли в ВАО - 15 адресов. С начала программы реновации лидером по сносу пятиэтажек стал Западный округ - 37 домов.

«Всего в 2023 году в столице планируются к сносу порядка 200 зданий, - сообщил глава ведомства. - В то же время в планах по строительству для новоселов реновации на этот год - 80 домов на 1,3 миллиона квадратных метров и 22 тысячи квартир».

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Новостройки практически полностью возводят из отечественных материалов

«На 95% от импорта не зависим, - рассказал Загрутдинов. - Все основные материалы - металл, бетон, фанера - российского производства. К тому же в столичном регионе есть собственные заводы и лаборатории, которые занимаются производством».

Плюс ко всему в строящихся жилых домах применяется модульная сборка. Например, еще на заводе собирают наружные навесные панели сразу с фасадом. Благодаря таким технологиям экономится время при монтаже и улучшается качество.

Посмотрим в фотогалерее, какие новостройки возвели в этом году для переселенцев из хрущевок:

Северо-Западный округ

Северо-Западный округ

Хорошево-Мневники, набережная Новикова-Прибоя, вл. 6/3/1

Дом на 176 квартир с одноуровневой подземной стоянкой. С высоких этажей открываются красивые виды на канал имени Москвы.

Западный округ

Западный округ

Солнцево, ул. Родниковая, вл. 5А

Комплекс из корпусов разной высоты, соединенных одноуровневым подземным паркингом. Для жителей - 1044 квартиры.

Юго-Западный округ

Зюзино, Севастопольский проспект, д. 71, корп. 1

Дом из двух секций на 156 квартир с одноуровневой подземной парковкой.

Юго-Восточный округ

Юго-Восточный округ

Кузьминки, Волгоградский проспект, д. 155

Монолитное здание из двух секций на 150 квартир. Для остекления лоджий использовали профили из алюминиевых сплавов.