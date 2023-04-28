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Общество28 апреля 2023 13:00

Олеся Железняк выразила слова благодарности пришедшим на пункт отбора на контрактную службу

Заслуженная артистка России посетила столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Сергей КУЗНЕЦОВ

Олеся Железняк навестила столичный пункт отбора контрактников на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Талантливая актриса с чистой, красивой душой приехала поддержать бойцов, которые отправляются в зону специальной военной операции, чтобы выполнить боевые задачи.

«Здесь прекрасно все организовано, как это все устроено – это удивительно, тут все предусмотрено, чтобы было удобно, комфортно, все очень продумано: есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе», — отметила Олеся Железняк.

Актриса театра и кино обратилась к будущим воинам со словами огромной благодарности и признательности.

«У меня перед всеми этими людьми, которые идут защищать нашу родину, нас, моих детей, огромное благоговение и благодарность, я преклоняюсь перед ними. Я желаю им здоровья, буду молиться за них в церкви, за наших войнов», — сказала Олеся Железняк.

ВАЖНО

Перед отправкой в зону СВО все новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны.

НАША СПРАВКА

Необходимая информация о работе пункта и условиях набора на контрактную службу - на портале mos.ru и по телефону 117.

Помимо этого для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Военнослужащим, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам полагаются городские, а также различные меры социальной поддержки.

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