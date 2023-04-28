Олеся Железняк выразила слова благодарности пришедшим на пункт отбора на контрактную службу

Олеся Железняк навестила столичный пункт отбора контрактников на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. Талантливая актриса с чистой, красивой душой приехала поддержать бойцов, которые отправляются в зону специальной военной операции, чтобы выполнить боевые задачи.

«Здесь прекрасно все организовано, как это все устроено – это удивительно, тут все предусмотрено, чтобы было удобно, комфортно, все очень продумано: есть где переждать, вкусная столовая. Сказали, что кормят, как моих детей в школе», — отметила Олеся Железняк.

Актриса театра и кино обратилась к будущим воинам со словами огромной благодарности и признательности.

«У меня перед всеми этими людьми, которые идут защищать нашу родину, нас, моих детей, огромное благоговение и благодарность, я преклоняюсь перед ними. Я желаю им здоровья, буду молиться за них в церкви, за наших войнов», — сказала Олеся Железняк.

ВАЖНО

Перед отправкой в зону СВО все новобранцы пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Министерства обороны.

НАША СПРАВКА

Необходимая информация о работе пункта и условиях набора на контрактную службу - на портале mos.ru и по телефону 117.

Помимо этого для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Военнослужащим, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам полагаются городские, а также различные меры социальной поддержки.