Ночь в магазине игрушек: в Центральном детском магазине на Лубянке прошла закрытая вечеринка для взрослых

Гости могли, как в детстве, дурачиться с друзьями. Фото: предоставлено пресс-службой VK

Кара Кросс, Катя Голышева, Ника Вайпер, Наташа НГТВ, Настя Бэдбарби и многие другие - открытие VK Store в Центральном детском магазине на Лубянке привлекло внимание сотни блогеров, артистов и иных знаменитостей.

Вечеринка прошла в весьма необычном формате: в темном магазине после закрытия гости могли вновь почувствовать себя детьми. Они фотографировались в креативных фотозонах, ели мороженое, устраивали бои подушками в сухом бассейне, катались на карусели, а еще могли потереть на счастье нос Бабы-Яги, отлитой из металла, но до того реалистичной, что казалось, будто она вот-вот встанет, взмахнет метлой да уйдет в свою избушку подальше от этой толпы народа.

Когда еще можно будет вот так беззаботно покататься с подругой на карусели? Фото: предоставлено пресс-службой VK

А уж когда блогерам предложили скоростной шоппинг (нужно было за 3 минуты пробежаться по рядам магазинов и собрать столько игрушек, сколько они смогут унести), то веселье и вовсе приняло небывалый размах.

Юлия Коваль (на фото справа) объявляет победу Насти Бэдбарби. Фото: предоставлено пресс-службой VK

Кара Кросс призналась: дома у нее - более 500 игрушек, но легкой рукой с прилавков она смела 68 новых. И это была бы победа. Если бы не блогер Настя Бэдбарби, которая смогла предъявить жюри на одну игрушку больше.

На вечеринке организовали креативную фотозону. Фото: предоставлено пресс-службой VK

Руководила безудержным весельем весь вечер ведущая - Юлия Коваль, а ярким завершением вечеринки стала MIA BOYKA и ее хиты.

Но больше всего внимания в этот вечер досталось, естественно, продукции ВК: пока одни снимали клипы в специальной зоне, другие тестировали умную колонку VK Капсула и другие фирменные гаджеты, а еще присматривались к линии одежды, которую бренд выпустит уже в июне.

Ярким завершением вечеринки стали хиты, которые исполнила MIA BOYKA. Фото: предоставлено пресс-службой VK

VK Store представляет собой площадку, где можно не только познакомиться с продукцией бренда, купить себе фирменный товар (цены разные: от 69 руб. за переводные татуировки до 3000 руб. за толстовку с изображениями стикеров ВКонтакте), но и проводить встречи с популярными авторами, блогерами и медийными личностями, - и всем будет интересно. Что и доказала эта вечеринка.