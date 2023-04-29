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Москва строится-202329 апреля 2023 5:35

Человек исключительной судьбы

Свой юбилей - 100 лет - отмечает генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны Александр Хоменко
Источник:kp.ru
Мэр Москвы Сергей Собянин вручает Александру Хоменко орден «За заслуги перед Отечеством», ноябрь 2022 года. Фото из архива Александра Хоменко

Мэр Москвы Сергей Собянин вручает Александру Хоменко орден «За заслуги перед Отечеством», ноябрь 2022 года. Фото из архива Александра Хоменко

Поздравления с днём рождения сегодня, 28 апреля, принимает Александр Хоменко - генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны. Ему исполнилось 100 лет! Юбиляр прошел Вторую мировую войну. В рядах Вооруженных сил страны он служил почти половину своей жизни - 47 лет. Сейчас он генерал-майор в отставке и при этом не сидит без дела. Александр Андреевич не ушел на пенсию, а продолжает работу в Строительном комплексе Москвы. С юбилеем его поздравил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Уважаемый Александр Андреевич! От лица Департамента строительства города Москвы и себя лично сердечно поздравляю Вас со 100-летием, - сказал глава ведомства. - Спасибо за Ваш боевой путь и неоценимый вклад в развитие общества и государства.

Вы - человек исключительной судьбы! Вся Ваша профессиональная деятельность всегда неразрывно связана со службой на благо Родины. Вы для всех нас являетесь образцом житейской мудрости, опыта, а также неуемного оптимизма и жизнелюбия. Желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма и благополучия».

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