Мэр Москвы Сергей Собянин вручает Александру Хоменко орден «За заслуги перед Отечеством», ноябрь 2022 года. Фото из архива Александра Хоменко

Поздравления с днём рождения сегодня, 28 апреля, принимает Александр Хоменко - генерал-майор, ветеран Великой Отечественной войны. Ему исполнилось 100 лет! Юбиляр прошел Вторую мировую войну. В рядах Вооруженных сил страны он служил почти половину своей жизни - 47 лет. Сейчас он генерал-майор в отставке и при этом не сидит без дела. Александр Андреевич не ушел на пенсию, а продолжает работу в Строительном комплексе Москвы. С юбилеем его поздравил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

«Уважаемый Александр Андреевич! От лица Департамента строительства города Москвы и себя лично сердечно поздравляю Вас со 100-летием, - сказал глава ведомства. - Спасибо за Ваш боевой путь и неоценимый вклад в развитие общества и государства.

Вы - человек исключительной судьбы! Вся Ваша профессиональная деятельность всегда неразрывно связана со службой на благо Родины. Вы для всех нас являетесь образцом житейской мудрости, опыта, а также неуемного оптимизма и жизнелюбия. Желаю Вам крепкого здоровья, жизненной энергии, оптимизма и благополучия».