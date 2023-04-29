Фото: пресс-служба ми­нистерства благоустр­ойства Московской об­ласти

До лета уже совсем рукой подать. Потому что в Московской области официально открылся сезон фонтанов - в парках, скверах и других общественных зонах.

В течение последних недель специалисты тщательно проверяли и сами устройства, и вспомогательную инфраструктуру. Как сообщают в пресс-службе Министерства благоустройства Подмосковья, накануне все тестовые испытания прошли в штатном режиме.

- С начала апреля шла подготовка к запуску фонтанов, - сообщил журналистам министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. - Наши специалисты провели проверку инженерных систем и регулировку высоты струй, почистили чаши и территории вокруг.

Запуск фонтанов министр назвал символическим открытием летнего сезона.

Стоит отметить, что во многих городах Подмосковья фонтаны являются важными достопримечательностями, туристическими объектами. Например, в Клину фонтан украшает точная копия скульптуры Федора Каменского «Девочка-грибница», которая выиграла медаль на Всемирной выставке в Париже 1900 года. В Дмитрове вода льется из огромной лилии с подсветкой, причем цветок украшен 140 милыми лягушатами. (Лягушка - один из символов города). А струи музыкального фонтана в Реутове бьют на 12 метров.

Всего же на территории Московской области в нынешнем году запустят 241 фонтан, уточнили в ведомстве. Специалисты загодя рассчитали, какое количество запчастей необходимо на весь период - запасы уже сформированы. Договоры на обслуживание со специализированными подрядными организациями заключены.