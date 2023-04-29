Волонтеры: Интерес к информации о службе по контракту проявляют москвичи всех возрастов

Один из волонтеров единого пункта отбора на военную службу по контракту, расположенного на улице Яблочкова д.5, строение 1, рассказал, что часто подходят люди в возрасте 20-30 лет. Интересуются возможностями службы по контракту даже иностранцы.

Высокий интерес граждан к контрактной службе подтвердила и волонтер пункта на улице Арбат.

«Совсем недавно к нам подошел пожилой мужчина, рассказал очень трогательную историю о том, что у него сейчас в зоне СВО находятся его сын и внук. Спрашивал, до какого возраста идет набор на службу по контракту и очень сильно хотел попасть в центр на ул. Яблочкова», - рассказала волонтер.

Актуальную информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

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Желающие пойти на военную службу по контракту могут получить всю необходимую информацию с помощью чат-бота @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Виртуальный помощник ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.