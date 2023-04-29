Круизы с двух вокзалов и новые прогулочные кораблики: в Москве открылось речное судоходство

В Москве началась речная пассажирская навигация. Фото: Андрей АБРАМОВ

29 апреля с причалов Северного речного вокзала отошли первые круизные теплоходы. Начался сезон речной навигации. На пристани полно пассажиров. А на табло с расписанием отхода судов на день — с десяток маршрутов. Когда порт только заработал в 2020 году было один-два рейса в сутки. А теперь спрос превышает предложение. И удовольствие — дорогое (см. «Конкретно»).

Речное судоходство глава Дептранса Максим Ликсутов открывал с оптимистичной улыбкой. Рассказал, что в прошлом году количество посетителей объектов речного транспорта (пассажиры и отдыхающие, например, на Северном речном вокзале) было около 2 млн человек. В этом году ждут около 3 млн человек.

К прогуливающимся на Северном речном вокзале теперь прибавятся пассажиры. Фото: Андрей АБРАМОВ

В очередной раз напомнили, что вот-вот запустят два регулярных речных маршрута. Один откроют летом, второй — осенью. Речь об электрокораблях. И это не прогулочные суда, а именно транспорт. Первый маршрут от «Москва-Сити» до Филей. Второй идет по Нагатинскому затону: от Печатников до Автозаводского моста. Заработать пассажирские перевозки должны были еще в прошлом году: сроки ставили три раза. Теперь вот озвучили новые.

Вообще первые корабли уже построены и даже обкатаны в Москве. Идет монтаж специальных причалов. Запуститься раньше помешали санкции. Зато все узлы электро корабля будут отечественными.

— Там будут все городские платежные системы: карта «Тройка», оплата через распознавание лиц. Ждем вас на реке! — резюмировал Ликсутов.

Такие электрокары бесплатно могут подбросить до нужного причала. Фото: Андрей АБРАМОВ

Что до обычных речных трамвайчиков, которые катают туристов по Москве-реке, маршрутов добавилось. Прошлым летом их было восемь, теперь — десять. Появился Южный (Китай-город — Южный речной вокзал) и Нагатинский (Печатники — Кленовый бульвар) маршруты.

В Департаменте транспорта сказали, что все прогулочные маршруты стали динамичнее. То есть по речной глади кораблик идет быстрее. К тому же теперь теплоходы будут отходить от причала каждые 15 минут. Очевидно, речь про расписание в выходные дни, потому как в будний день даже летом спрос все же не такой большой.

В капитанской рубке теплохода перед отправление экскурсия для кадетов академии водного транспорта. Фото: Андрей АБРАМОВ

НА ЗАМЕТКУ

Куда отправиться с Северного и Южного речных вокзалов

В этом сезоне причалы примут и отправят порядка 2 тысяч теплоходов. Круизы более чем по 30 направлениям: Санкт-Петербург, Ярославль, Казань, Нижний Новгород, Астрахань, Ростов-на-дону, Волгоград, Плес, Череповец, Углич, Кострому, Самару, Саратов, Городец, Мышкин, Тверь, Тутаев, Валаам, Мышкин, Рязань, Коломну, Тверь и другие.

Схема маршрутов по Москва-реке в 2023 году от Департамента транспорта Москвы. Фото: t.mos.ru

КОНКРЕТНО

Где покупать билеты на прогулки и круизы

Купить билет на прогулочный кораблик по Москве можно через сервис «Суда сюда!». Прогулки по городу в этом году стоят 1000, 1200 или 1400 рублей за билет для взрослого пассажира. Цена зависит от маршрута. В течение сезона добавят возможность приобрести билет в приложении «Московский транспорт». Конечно, можно оплатить и на корабле. Но там цена поездки может быть выше. Или напротив — ниже: в прошлом году так было в случае с оплатой за наличку.

Билеты на круизные теплоходы продаются в офисах туроператоров на Северном речном вокзале. Или онлайн.

Советуем поторопиться, потому что круизы быстро разбирают. Особенно самые дешевые билеты. Вот какие цены в мае.

Москва — Мышкин — Москва (3 дня) — от 30 тыс. руб*.

Москва — Тверь — Калязин — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород (4 дня) — от 41 тыс. руб.

Москва — Тверь — Калязин — Ярославль — Кострома — Нижний Новгород — Чебоксары — Казань (8 дней) — от 55 тыс. руб.

*Здесь и далее цена за одного пассажира с трехразовыми питанием, размещение в двухместной каюте эконом-класса. Летом цены на 30-50% выше.

Не забывайте, что в длительных круизах (от 4 дней) обратный маршрут нужно покупать отдельно. То есть доплыли до Казани и если хотите вернуться в Москву, берете либо еще один билет, либо пересаживаетесь на самолет, поезд.