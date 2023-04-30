Московская область подала уже более 200 заявок на форум «Сильные идеи для нового времени»

Участниками форума могут стать не только сообщества, группы, компании, но и отдельно взятые граждане. Фото: пресс-службы правительства Московской области

Более 13,1 тысяч заявок подали участники третьего национального форума «Сильные идеи для нового времени». Более 200 из них пришло от активных людей из Подмосковья, - сообщила министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина.

При этом оргкомитет принял решение продлить прием заявок до 21 мая - чтобы дать участникам побольше времени для проработки и оформления своих презентаций.

Организаторами форума выступают Агенство социальных инициатив и Росконгресс. Главная цель конкурса «Сильные идеи» - найти и помочь запустить креативные и общественно полезные проекты, повышающие качество жизни жителей России. Их отбор происходит в несколько этапов. Изначально эксперты АСИ выберут из общего числа заявок 1000 лучших. Затем этот список будет сокращен до 200. Позже - до 100. А 10 самых-самых проектов в итоге будут представлены на рассмотрение руководству России. Впрочем, на региональных уровнях могут быть запущены вообще любые инициативы, участвующие в форуме.

Свои идеи и решения по условиям конкурса нужно выложит на крауд-платформе идея.росконгресс.рф. При этом участниками форума могут стать не только сообщества, группы, компании, но и отдельно взятые граждане - просто неравнодушные люди, молодые активисты и так далее.

Как сообщили в Министерстве экономики и финансов Московской области, большинство из 200+ заявок от жителей Подмосковья представляют четыре направления: «Национальная социальная инициатива», «Цифровые сервисы», «Национальная технологическая инициатива» и «Предпринимательство».

- Объединение авторов идей, институтов развития, государственных организаций и партнеров форума станет драйвером для осуществления сильных, интересных и нужных решений, представленных на крауд-платформе, - рассказывает Наталия Масленкина. - Важно, что экспертное сообщество готово оказать всестороннюю поддержку участникам, задействовав механизмы реализации общественно значимых проектов. Внедрение интересных конструктивных предложений, стратегических и значимых инициатив способно улучшить качество жизни всех категорий граждан.

Итак, прием заявок будет завершен 21 мая, а сам форум пройдет в июне.

К слову, год назад общее число проектов-участников форума «Сильные идеи для нового времени» превысило 19 тысяч. А в ТОП-100 проектов были включены две идеи, заявленные представителями Подмосковья - «Забота по соседству» - инновационная модель патронажных услуг» и «Умные контракты в сфере госзакупок».