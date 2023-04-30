550 км велодорожек за 3 года: В Министерстве благоустройства Подмосковья рассказали о развитии инфраструктуры для любителей велопрогулок

Велодорожками пользуются не только местные жители, но и многочисленные туристы. Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В Московской области в текущем году откроют новые велосипедные маршруты сразу в нескольких городских округах. Стоит отметить, что традиционно ими пользуются не только местные жители, но и многочисленные туристы, приезжающие в Подмосковье из Москвы.

Министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин рассказал журналистам, что с 2019 года (то есть всего за три с небольшим года!) на территории области были проложены более 550 километров велодорожек.

- В этом году продолжим эту работу. Помимо велосипедных дорожек, обустраиваемых при благоустройстве общественных территорий, у нас реализуется несколько проектов по развитию велоинфраструктуры в регионе, - отметил министр. - Так, в этом году завершим еще один участок велосипедной трассы «Вело1», полностью реализуем веломаршрут «Связь трех парков» между парками Одинцовского округа, а также проложим веломаршрут от станции Раздоры до деревни Жуковка и в поселке Ржавки Солнечногорска.

Новые велосипедные маршруты появятся сразу в нескольких городских округах. Фото: пресс-служба министерства благоустройства Московской области

В числе объектов 2023 года - завершение благоустройства благоустройство участка веломаршрута «Вело-1» от 91-го километра МКАД до ТРЦ «Июнь» и от строящейся автодороги Виноградово-Болтино-Тарасовка до поселка Свиноедово в городском округе Мытищи. Этот участок длиной 13,8 км будет запущен уже нынешним летом.

К осени планируют завершить уже упомянутый веломаршрут «Связь трех парков». По нему велосипедисты смогут комфортно перемещаться между парками имени Ларисы Лазутиной, Малевича и Мещерским. В прошлом году был сдан первый участок - 8 километров, а после полного запуска протяженность маршрута уводится до 22 км.

К слову, именно эти парки традиционно входят в число самых популярных у велосипедистов на территории Подмосковья. Также многие рекомендуют комфортные «видовые» велопрогулки по берегу озера Сереж в Солнечногорске, в парке «Экоберег» в Химках, у Акуловского канала в Королеве. Впрочем, есть и десятки других ведомаршрутов, которые проще всего построить с помощью Яндекс.Карт - система сама подбирает варианты без опасных участков, без езды по скоростным магистралям и пересечения лестниц.