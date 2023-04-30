Жуткая авария на Рублевке: Ferrari за 59 млн рублей влетел в столб, а выжившая модель показала подписчикам кровь

В Москве новый Ferrari той же модели, которая попала в аварию, стоит 59 миллионов рублей Фото: Shutterstock

Столичные полицейские разбираются в обстоятельствах аварии на Рублевским шоссе.

Около часа ночи автомобиль Ferrari врезался в столб. Жуткие фото с места аварии - спорткар от удара смяло в почти до лобового стекла, а вылетевший двигатель нашли метрах в тридцати от искореженного кузова.

Как сообщает источник в правоохранительных органах, в салоне находился 29-летний бизнесмен Муса (мужчина занимается торговлей дорогими авто) и его 23-летняя подружка, модель Анастасия.

Хорошо сработала система безопасности водителя и пассажира - несмотря на сильнейшие повреждения автомобиля, оба человека выжили.

Девушку пришлось госпитализировать - у нее диагностировано повреждение головы, травмы спины и ног.

По словам девушки, накануне она отмечала день своего рождения, с молодым человеком они хотели попеть в караоке, а тут - столб, будь он не ладен...

Эксперты отмечают, что в Москве новый Ferrari той же модели, которая попала в аварию, стоит 59 миллионов рублей. Восстановлению разбитая тачка, судя по всему, уже не подлежит.

Тем временем Анастасия по горячим следам уже выложила в соцсетях видео после госпитализации. Девушка лежит на носилках. Из видимых повреждений - кровь на носу. Выжившая модель поделилась с подписчиками подробностями:

«День рождения с кайфом просто! Спасибо, что живая. Реально у меня сегодня второй день рождения. Жесть!»

В пресс-службе ГУ МВД по Москве так прокомментировали аварию: «Устанавливаются все обстоятельства случившегося».