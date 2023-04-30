Контрактники отправились для прохождения службы из единого пункта отбора в Москве

«Я равняюсь на своих товарищей, которые сейчас находятся на СВО. И желание у меня также помогать, к своим товарищам присоединиться», - рассказал один из добровольцев.

В единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту приезжают добровольцы из разных регионов нашей страны. Здесь бойцы проходят все необходимые процедуры. Многих добровольцев из пункта отбора провожают на службу их друзья и родственники.

Чтобы оформить контракт потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Перед отправкой в зону специальной военной операции все новобранцы обязательно пройдут специальную профессиональную подготовку на полигонах Подмосковья.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

ВАЖНО

Военнослужащие, которые поступили на службу в Москве, дополнительно к федеральным выплатам получают городские выплаты и социальную поддержку.

Иностранцы, поступившие на военную службу по контракту в Вооруженные Силы РФ, могут получить российское гражданство в упрощенном порядке.

Условия службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы (в зоне СВО и другой) и других факторов. Полная информация доступна в едином пункте отбора на военную службу по контракту.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на вопросы о выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.