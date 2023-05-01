Волонтер рассказала, кто чаще всего интересуется возможностью военной службы по контракту

«Наша задача заключается в информировании граждан Российской Федерации и иностранцев про прохождение контрактной службы в армии России. Люди часто подходят, интересуются и спрашивают. Исходя из опыта работы, можно выделить следующие пункты, которые интересуют граждан больше всего. Наших граждан интересует, с какого возраста и до какого берут. Также интересует, берут ли иностранцев. Мы отвечаем, что конечно. Кроме того, интересуются адресами, куда можно обратиться, номеру куда звонить и где посмотреть информацию. Это номера 117, либо сайт mos.ru, либо по адресу улица Яблочкова дом 5, строение 1», - пояснила Полина Персидских.

Волонтер добавила, что людям также интересно, на какой срок заключается контакт - от 1 года. И последние, чем интересуются люди, это материальное обеспечение.

Полина Персидских считает работу волонтеров очень эффективной. За день в центр приходит много молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

«Также часто подходят пожилые люди. Может подойти бабушка, сказать, что отнесет листовки внукам, а внуки как раз таки выпускаются из кадетского, к примеру. Людям интересно и пока мы волонтерим, надеемся, что с каждым днем их будет только больше и больше», - подчеркнула Полина Персидских.

Волонтер Центра отбора добровольной службы по контракту Георгий Левченко считает, что нашей стране нужна любая помощь в информировании людей о возможности стать защитником родины.

«Потому что многие люди без нас не узнали бы о таком наборе, а узнав, принимают для себя важное решение встать на защиту нашей родины», - рассказал Георгий Левченко.

Он отметил, что очень часто подходят бывшие военные и пожилые люди, которые просто выражают благодарность волонтерам за «большое дело, которое мы делаем для защиты родины».

НАША СПРАВКА

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.