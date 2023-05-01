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Общество1 мая 2023 13:05

Волонтер рассказала, кто чаще всего интересуется возможностью военной службы по контракту

Службой по контракту чаще интересуются преимущественно молодые люди от 20 до 30 лет, рассказала журналистам волонтер Единого столичного цента отбора на контрактную службу, который расположен на улице Яблочкова, дом 5, строение 1, Полина Персидских
Сергей КУЗНЕЦОВ

«Наша задача заключается в информировании граждан Российской Федерации и иностранцев про прохождение контрактной службы в армии России. Люди часто подходят, интересуются и спрашивают. Исходя из опыта работы, можно выделить следующие пункты, которые интересуют граждан больше всего. Наших граждан интересует, с какого возраста и до какого берут. Также интересует, берут ли иностранцев. Мы отвечаем, что конечно. Кроме того, интересуются адресами, куда можно обратиться, номеру куда звонить и где посмотреть информацию. Это номера 117, либо сайт mos.ru, либо по адресу улица Яблочкова дом 5, строение 1», - пояснила Полина Персидских.

Волонтер добавила, что людям также интересно, на какой срок заключается контакт - от 1 года. И последние, чем интересуются люди, это материальное обеспечение.

Полина Персидских считает работу волонтеров очень эффективной. За день в центр приходит много молодых людей в возрасте от 20 до 30 лет.

«Также часто подходят пожилые люди. Может подойти бабушка, сказать, что отнесет листовки внукам, а внуки как раз таки выпускаются из кадетского, к примеру. Людям интересно и пока мы волонтерим, надеемся, что с каждым днем их будет только больше и больше», - подчеркнула Полина Персидских.

Волонтер Центра отбора добровольной службы по контракту Георгий Левченко считает, что нашей стране нужна любая помощь в информировании людей о возможности стать защитником родины.

«Потому что многие люди без нас не узнали бы о таком наборе, а узнав, принимают для себя важное решение встать на защиту нашей родины», - рассказал Георгий Левченко.

Он отметил, что очень часто подходят бывшие военные и пожилые люди, которые просто выражают благодарность волонтерам за «большое дело, которое мы делаем для защиты родины».

НАША СПРАВКА

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

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