Дождь веселью не помеха: как жители Москвы отметили Первомай

Несмотря на погоду, многие отправились на фестиваль «Московская весна» Фото: Александра БУДАЕВА

- Не холодно тебе?

- Нет! Ну мааам, ну пойдем! - бесплатная карусель в парке Горького - неизменный центр притяжения детей всех возрастов. Родителям остается только смириться и попытаться найти себе место посуше, пока их чада развлекаются.

Под дождем детвора приседает на спортивной площадке, под дождем же играет в городки и башню (не путайте с Дженгой - здесь башня не рухнет, а вот шариков внутри всего 10, и ваша задача вытаскивать бруски так, чтобы шарики выпадали на ходе соперника). Под дождем же рисуют. Такое вот выдалось 1 мая в Москве.

Фото: Александра БУДАЕВА

- У нас есть карандаши, фломастеры, пастель, акварель, гуашь, акрил – в зависимости от мастер-класса. И, конечно, процессом руководят преподаватели, которые научат и подскажут, что и как лучше рисовать, - рассказала корреспонденту kp.ru волонтер Лера. - В разное время мы рисуем то небо над Кремлем, то салюты, то вечный огонь, то советские плакаты.

9-летяя Аня упорно продолжает рисовать, хотя дождь, который накапывал едва-едва, начал усиливаться. Так и получается: дождь веселью не помеха. Детей за уши не оттащишь с площадки фестиваля «Московская весна». Особенно в парке Горького:

- Мы уже около часа гуляем, скворешник сделали, сейчас перекусим и дальше пойдем гулять. Отлично тут все организовано, очень интересно, - зябко кутается в шарф одна из мамочек.

Фото: Александра БУДАЕВА

- А мы уже посадили мяту и какие-то еще растения. Купили игрушек в местном сувенирном, дождь вовсю идет, а детям хоть бы хны, - зябко потирает руки другая. - Пришлось переговоры вести и договоры заключать: сейчас идем домой, а завтра вечером придем сюда вновь. Остается только надеяться, что завтра погода получше будет.

Фестиваль «Московская весна-2023» проходит в столице с 28 апреля по 9 мая, 27 площадок по всему городу дают возможность поучаствовать в нем всем желающим. Центральными в этом году считаются площадки в парке Горького, а также на Тверской площади, на Тверском и Гоголевском бульваре, изюминка последних двух – так называемые «барахолки», а по сути – торговые ряды, где можно купить красивые винтажные вещицы, антиквариат и старинные книги.

Фото: Александра БУДАЕВА

- Мы поражены тем, как везде все ярко и красиво, - призналась Радмира. С мужем Владиславом и детьми они недавно приехали в Москву из Ханты-Мансийска. - Мы ходили вчера на наше местную окружную площадку, сегодня заехали в парк Горького, и поняли: то, что мы видели вчера, ни в какое сравнение не идет с тем, что здесь. Если честно, еще взгляд зацепился за павильон «Москва помогает», хотим в интернете подробнее почитать, что это, кому и чем можно помочь.

Фото: Александра БУДАЕВА

В павильоне, о котором идет речь, на самом деле сейчас разместились сразу три акции: помощь в оцифровке фотографий участников Великой Отечественной войны и заполнение соответствующего профиля на сайте «Бессмертного полка», спецпроект «Дари и получай» (принесите элементы декора, одежду, обувь, игрушки и сможете взять что-то из того, что принесли до вас) и собственно «Москва помогает» - акция по сбору подарков и необходимых вещей для участников СВО и жителей новых территорий.

- Несут чай, кофе, печенье, шоколад, открытки. А недавно привезли целый набор влажных салфеток и гигиенической помады, и да, это востребовано – губы сильно сохнут, - рассказала Елена, которая руководит сбором внутри.

Акция «Москва помогает» началась больше года назад, в городе работает 13 постоянных точек, в рамках фестиваля «Московская весна-2023» открылись еще 23. С полным списком пунктов приема подарков и перечнем всего необходимого можно ознакомиться на сайте.

Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Когда: с 28 апреля по 9 мая

Где: на 27 площадках по всему городу. Полный список адресов и расписание активностей можно увидеть на сайте moscowseasons.com

Что почем (цены в руб.): чай – от 50, вода – от 50, лепешка хлебная – от 70, картофель на гриле – от 130, мороженое – от 150, блины – от 150, морс – от 200, какао – от 200, капучино – от 200, лимонад – от 250, пышки – от 250 (за 3 штуки), яблоки в карамели – от 250, картофель фри – от 250, креветки в кисло-сладком соусе – от 270, кукуруза на гриле – от 270, овощи на гриле – 270, курица на шпажке – 350, люля - от 350, стрипсы куриные – от 350, ребра BBQ – от 370, свинина на шпажке – от 400, барабулька – от 400, смузи – от 400, чизбургер – от 420