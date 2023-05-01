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Общество1 мая 2023 15:00

Дождь веселью не помеха: как жители Москвы отметили Первомай

Несмотря на погоду, многие отправились на фестиваль «Московская весна»
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
Несмотря на погоду, многие отправились на фестиваль «Московская весна»

Несмотря на погоду, многие отправились на фестиваль «Московская весна»

Фото: Александра БУДАЕВА

- Не холодно тебе?

- Нет! Ну мааам, ну пойдем! - бесплатная карусель в парке Горького - неизменный центр притяжения детей всех возрастов. Родителям остается только смириться и попытаться найти себе место посуше, пока их чада развлекаются.

Под дождем детвора приседает на спортивной площадке, под дождем же играет в городки и башню (не путайте с Дженгой - здесь башня не рухнет, а вот шариков внутри всего 10, и ваша задача вытаскивать бруски так, чтобы шарики выпадали на ходе соперника). Под дождем же рисуют. Такое вот выдалось 1 мая в Москве.

Фото: Александра БУДАЕВА

- У нас есть карандаши, фломастеры, пастель, акварель, гуашь, акрил – в зависимости от мастер-класса. И, конечно, процессом руководят преподаватели, которые научат и подскажут, что и как лучше рисовать, - рассказала корреспонденту kp.ru волонтер Лера. - В разное время мы рисуем то небо над Кремлем, то салюты, то вечный огонь, то советские плакаты.

9-летяя Аня упорно продолжает рисовать, хотя дождь, который накапывал едва-едва, начал усиливаться. Так и получается: дождь веселью не помеха. Детей за уши не оттащишь с площадки фестиваля «Московская весна». Особенно в парке Горького:

- Мы уже около часа гуляем, скворешник сделали, сейчас перекусим и дальше пойдем гулять. Отлично тут все организовано, очень интересно, - зябко кутается в шарф одна из мамочек.

Фото: Александра БУДАЕВА

- А мы уже посадили мяту и какие-то еще растения. Купили игрушек в местном сувенирном, дождь вовсю идет, а детям хоть бы хны, - зябко потирает руки другая. - Пришлось переговоры вести и договоры заключать: сейчас идем домой, а завтра вечером придем сюда вновь. Остается только надеяться, что завтра погода получше будет.

Фестиваль «Московская весна-2023» проходит в столице с 28 апреля по 9 мая, 27 площадок по всему городу дают возможность поучаствовать в нем всем желающим. Центральными в этом году считаются площадки в парке Горького, а также на Тверской площади, на Тверском и Гоголевском бульваре, изюминка последних двух – так называемые «барахолки», а по сути – торговые ряды, где можно купить красивые винтажные вещицы, антиквариат и старинные книги.

Фото: Александра БУДАЕВА

- Мы поражены тем, как везде все ярко и красиво, - призналась Радмира. С мужем Владиславом и детьми они недавно приехали в Москву из Ханты-Мансийска. - Мы ходили вчера на наше местную окружную площадку, сегодня заехали в парк Горького, и поняли: то, что мы видели вчера, ни в какое сравнение не идет с тем, что здесь. Если честно, еще взгляд зацепился за павильон «Москва помогает», хотим в интернете подробнее почитать, что это, кому и чем можно помочь.

Фото: Александра БУДАЕВА

В павильоне, о котором идет речь, на самом деле сейчас разместились сразу три акции: помощь в оцифровке фотографий участников Великой Отечественной войны и заполнение соответствующего профиля на сайте «Бессмертного полка», спецпроект «Дари и получай» (принесите элементы декора, одежду, обувь, игрушки и сможете взять что-то из того, что принесли до вас) и собственно «Москва помогает» - акция по сбору подарков и необходимых вещей для участников СВО и жителей новых территорий.

- Несут чай, кофе, печенье, шоколад, открытки. А недавно привезли целый набор влажных салфеток и гигиенической помады, и да, это востребовано – губы сильно сохнут, - рассказала Елена, которая руководит сбором внутри.

Акция «Москва помогает» началась больше года назад, в городе работает 13 постоянных точек, в рамках фестиваля «Московская весна-2023» открылись еще 23. С полным списком пунктов приема подарков и перечнем всего необходимого можно ознакомиться на сайте.

Фото: Александра БУДАЕВА

КОНКРЕТНО

Когда: с 28 апреля по 9 мая

Где: на 27 площадках по всему городу. Полный список адресов и расписание активностей можно увидеть на сайте moscowseasons.com

Что почем (цены в руб.): чай – от 50, вода – от 50, лепешка хлебная – от 70, картофель на гриле – от 130, мороженое – от 150, блины – от 150, морс – от 200, какао – от 200, капучино – от 200, лимонад – от 250, пышки – от 250 (за 3 штуки), яблоки в карамели – от 250, картофель фри – от 250, креветки в кисло-сладком соусе – от 270, кукуруза на гриле – от 270, овощи на гриле – 270, курица на шпажке – 350, люля - от 350, стрипсы куриные – от 350, ребра BBQ – от 370, свинина на шпажке – от 400, барабулька – от 400, смузи – от 400, чизбургер – от 420

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