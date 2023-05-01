Москву ждет волна полярного холода и заморозки: синоптики рассказали о погоде в мае

Похолодание - обычное явление в мае. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

1 мая Москва встретила холодом (после апрельских +17, майские +8, согласитесь, - не сахар) и дождями. Народ возопил: за что и почему? Синоптики в ответ лишь пожимают плечами: все в норме, товарищи, это вы просто отвыкли от обычной московской погоды.

- Не зря в советские время наш регион называли зоной рискованного земледелия. Все потому что последние заморозки наблюдались 15 мая, — констатирует ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в эфире радио «Комсомольская правда». - Вообще прогнозы на майскую погоду не слишком оптимистичные: в первую декаду мая температура будет на 1-2 градуса ниже климатической нормы.

Итак, немного конкретики. Волна полярного холода подарит нам небольшую передышку: 2 мая температура поднимется до +15-16 градусов в Москве и до +12-17 по области. И никаких дождей.

3 мая будет тоже тепло: +16-18 градусов, но у природы уже «запланированы» кратковременные дожди.

Далее же станет грустно: во второй половине недели начнется вторая волна похолодания. +14 градусов в четверг, +10-12 – в пятницу. +8-10 – в субботу и воскресенье. И дожди. Много дождей.

А что с заморозками? Тоже будут! Не расслабляйтесь.

- Обычно справшивают: как же так, ведь уже фонтаны включили, что же теперь будет? Да ничего: заморозки несильные по ночам прогнозируем – 1-2 градуса, запас прочности фонатов должен выдержать, — говорит Михаил Леус.

Выдержит ли запас прочности москвичей такие праздники, пока не ясно. Но небольшая ложка меда все же есть. Но только для тех, кто планировал на “вторые майские праздники” отъезд на российский юг – к концу недели столбики термометров там поднимутся выше +20.