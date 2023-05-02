Мокрый снег и -3 градуса: Москвичей ждёт «отвратительная и гнусная» погода

Синоптик Татьяна Позднякова предупредила о резком похолодании в выходные в Москве Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Отвратительная и гнусная! - кратко и безжалостно охарактеризовала погоду в Москве в ближайшие выходные главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. Что ж, термины хоть и не научные, но более доходчивые, чем «местами осадки».

Собственно, холодать с каждым днём будет уже со среды: 3 мая в столице +14…+16 градусов, 4 мая +12…+14, в пятницу, 5 мая, +10…+12, прогнозируют в Гидрометцентре России. Дожди возможны, но небольшие, сквозь облака будет проглядывать солнце.

А самое неприятное синоптики запланировали на субботу:

- Ждём дождь с мокрым снегом. По области под утро заморозки до -1…-3 градусов, днём всего +6…+11, - не радует Татьяна Позднякова. - С воскресенья, 7 мая, до вторника, 9 мая, осадки маловероятны. Но будет холодно: днём около +10 градусов, по ночам по-прежнему возможны отрицательные температуры. Такая вот не майская погода, на 3 градуса прохладнее климатической нормы. Да, подобные возвраты холода часто случаются весной, но удручает, что в этом году они приходятся на выходные.

Погоду в Москве испортит антициклон с центром над Балтийским морем и Ленинградской областью, объясняет наш эксперт. Он будет закачивать в среднюю полосу ледяной воздух с севера.

- Это очень холодные воздушные массы, на высоте полутора километров температура -10 градусов, - удивляет Татьяна Позднякова.

Впрочем, заморозки столица и Московская область пережили и в ночь на 2 мая. Ниже ноля воздух остыл дуде в мегаполисе - в Строгино, Бутово, Сколково. А в Наро-Фоминске и Волоколамске подморозило до -2 градусов.