Валерий Баринов высоко оценил организацию пункта отбора на контрактную службу

Актер театра и кино пришел в столичный пункт отбора на военную службу по контракту, расположенный на улице Яблочкова, дом 5, строение 1, чтобы поддержать бойцов, которые отправляются в зону СВО для выполнения служебных задач.

«Я пришел посмотреть на этих людей, на эти лица, понимаете, и пришел, чтобы выразить им свое восхищение, потому что без всяких высокопарных слов это действительно наша надежда, это люди которые идут за победой», - сказал Валерий Баринов.

Он добавил, что центр произвел на него сильное впечатление. «Вот здесь сделано так, как должно быть», - подчеркнул Валерий Баринов.

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Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru.

Для желающих пойти на военную службу по контракту работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram ответит на интересующие вопросы о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.