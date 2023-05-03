Изувеченные огнем тела не могут опознать: в Балашихе сгорел рабочий городок

Фото: Олег ЗОЛОТО

Поздним вечером 2 мая на пульт пожарной охраны позвонили с одного из закрытых объектов в микрорайоне Гагарина в Балашихе. Раньше тут была военная часть, а теперь территорию занимают разные коммунальные службы: сделали стоянку спецтехники и общежития для рабочих. Между Щелковским шоссе и Горенским лесопарком был установлены вагончики — в два этажа друг на дружку. Тут жили вахтовики.

Пламя охватило 300 «квадратов». На место съехались полсотни сотрудников экстренных служб и 15 машин спецтехники. Чтобы полностью потушить пожар потребовалось почти четыре с половиной часа. Выбрать смогли не все жильцы. Огонь перекрыл людям, которые находились в центральной секции, путь к отступлению.

Из огня достали пятерых: трое погибли, двоих увезли в больницу с отравлением угарным газом и ожогами. Погибших пока не опознали. Тела изувечены, а все документы сгорели в огне.

ГСУ СК России по Московской области возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Самая большое, что может получить виновный — до четырех лет колонии. Обычно, по такой статье привлекают ответственных за пожарную безопасность на объекте.

Причину возгорание установить экспертиза. Как сообщил kp.ru источник в экстренных службах, наиболее очевидные версии это короткое замыкание проводки и неосторожное обращение с бытовой техникой. Впрочем криминальную версию умышленного поджога со счетов тоже не списывают.

В соцсетях местные жители пишут, что пожар мог аукнуться еще более серьезными последствиями. Благо накануне прошли дожди и не позволили обильному сухостою в окрестностях запылать.