Самые красивые цветники Москвы 2023: Часы из виолы - на Поклонной горе, арабески из флоксов - на Манежной площади

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

К майским праздникам Москва традиционно расцветает. На клумбах уже распустились первые тюльпаны.

«Всего этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов таких цветов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Площадь цветников с тюльпанами составляет более 220 тысяч квадратных метров».

За ними расцветут и другие растения.

«В конце мая-начале июня на городских клумбах появляются однолетники - петунии, бегонии и другие, - уточнили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы. -

Примерно со второй половины июня высаживают многолетние цветы, среди них много роз и пионов».

В итоге красотой можно будет любоваться с конца апреля до поздней осени. Яркий летний наряд Москвы в этом году «соберут» из 56 миллионов цветов 150 видов.

В Комплексе городского хозяйства столицы назвали самые красочные и масштабные цветники.

ИДИ И СМОТРИ

1. Парк Победы на Поклонной горе.

Самый большой цветочный «ковер» в виде российского триколора.

Площадь - 3,3 тысячи квадратных метров.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Порядка 360 тысяч цветов - виола, в ближайшие месяцы - тагетес, бегония, пеларгония и другие.

Рядом еще одно украшение из растений - в виде цветочных часов с циферблатом и механизмом в почве. Здесь высадили около 7,5 тысяч виол.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Длина часовой стрелки - 3,5 метра, минутной - 4,5 метра. Диаметр циферблата - 11 метров. Для сравнения: часы-куранты на Спасской башне - чуть более шести метров.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

2. Манежная площадь.

Композиция в виде восточных орнаментов - арабесок из сложных геометрических фигур.

Площадь - 900 квадратных метров.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Более 50 тысяч цветов - виола, в ближайшие месяцы - флоксы, эхинацея, шалфей, пеларгония, бегония, вербена, петуния и другие.

3. НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.

Двор в виде подковы украшен в стиле дворянских усадеб. Здесь же высадили две клумбы с круглым орнаментом.

Площадь - 1,2 тысячи квадратных метров.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Всего 70 тысяч цветов - виола, в ближайшие месяцы - агератум, бегония, цинерария, хоста и другие.

4. Сквер около Большого театра.

Классический узор в орнаментальном стиле.

Площадь - более 400 квадратных метров.

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы

Всего 37 тысяч виол. Летом на их месте высадят однолетники, среди которых будут красная клубневая бегония и серебристая цинерария.

5. Новопушкинский сквер.

Из растений выложен строгий геометрический узор.

Площадь - более 320 квадратных метров.

Сейчас цветут более 30 тысяч виол. Летом им на смену придут бегония изящная и серебристая цинерария.

6. Центральная аллея ВДНХ.

Поля из фиолетовых крокусов, белых сцилл и ботанических тюльпанов. Здесь же около фонтана «Дружба народов» - малиновые, карминные и белые тюльпаны.

Площадь - более 3,5 тысяч квадратных метров. В целом цветочное оформление выставки занимает более 66 тысяч квадратных метров.

Всего на ВДНХ расцветет более миллиона многолетних и однолетних растений.

7. Парк Горького.

Цветники на центральной аллее, Фонтанной площади, аллее Цветов и в остальных прогулочных зонах.

Узоры в стиле советского неоклассицизма (сталинского ампира), цветочные маршруты и живые изгороди.

Площадь - более 40 тысяч квадратных метров.

Порядка 80 тысяч растений - виолы, в ближайшие месяцы - маргаритки, незабудки, пеларгонии, пионы, флоксы, агава, колеус, алиссум с медовым ароматом.