Самые красивые цветники Москвы 2023: Часы из виолы - на Поклонной горе, арабески из флоксов - на Манежной площади

Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
К майским праздникам Москва традиционно расцветает. На клумбах уже распустились первые тюльпаны.
«Всего этой весной улицы, набережные, парки, скверы и общественные пространства украсят около 15 миллионов таких цветов, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Площадь цветников с тюльпанами составляет более 220 тысяч квадратных метров».
За ними расцветут и другие растения.
«В конце мая-начале июня на городских клумбах появляются однолетники - петунии, бегонии и другие, - уточнили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства столицы. -
Примерно со второй половины июня высаживают многолетние цветы, среди них много роз и пионов».
В итоге красотой можно будет любоваться с конца апреля до поздней осени. Яркий летний наряд Москвы в этом году «соберут» из 56 миллионов цветов 150 видов.
В Комплексе городского хозяйства столицы назвали самые красочные и масштабные цветники.
1. Парк Победы на Поклонной горе.
Самый большой цветочный «ковер» в виде российского триколора.
Площадь - 3,3 тысячи квадратных метров.
Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
Порядка 360 тысяч цветов - виола, в ближайшие месяцы - тагетес, бегония, пеларгония и другие.
Рядом еще одно украшение из растений - в виде цветочных часов с циферблатом и механизмом в почве. Здесь высадили около 7,5 тысяч виол.
Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
Длина часовой стрелки - 3,5 метра, минутной - 4,5 метра. Диаметр циферблата - 11 метров. Для сравнения: часы-куранты на Спасской башне - чуть более шести метров.
Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
2. Манежная площадь.
Композиция в виде восточных орнаментов - арабесок из сложных геометрических фигур.
Площадь - 900 квадратных метров.
Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
Более 50 тысяч цветов - виола, в ближайшие месяцы - флоксы, эхинацея, шалфей, пеларгония, бегония, вербена, петуния и другие.
3. НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского.
Двор в виде подковы украшен в стиле дворянских усадеб. Здесь же высадили две клумбы с круглым орнаментом.
Площадь - 1,2 тысячи квадратных метров.
Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
Всего 70 тысяч цветов - виола, в ближайшие месяцы - агератум, бегония, цинерария, хоста и другие.
4. Сквер около Большого театра.
Классический узор в орнаментальном стиле.
Площадь - более 400 квадратных метров.
Фото предоставлено пресс-службой Комплекса городского хозяйства Москвы
Всего 37 тысяч виол. Летом на их месте высадят однолетники, среди которых будут красная клубневая бегония и серебристая цинерария.
5. Новопушкинский сквер.
Из растений выложен строгий геометрический узор.
Площадь - более 320 квадратных метров.
Сейчас цветут более 30 тысяч виол. Летом им на смену придут бегония изящная и серебристая цинерария.
6. Центральная аллея ВДНХ.
Поля из фиолетовых крокусов, белых сцилл и ботанических тюльпанов. Здесь же около фонтана «Дружба народов» - малиновые, карминные и белые тюльпаны.
Площадь - более 3,5 тысяч квадратных метров. В целом цветочное оформление выставки занимает более 66 тысяч квадратных метров.
Всего на ВДНХ расцветет более миллиона многолетних и однолетних растений.
7. Парк Горького.
Цветники на центральной аллее, Фонтанной площади, аллее Цветов и в остальных прогулочных зонах.
Узоры в стиле советского неоклассицизма (сталинского ампира), цветочные маршруты и живые изгороди.
Площадь - более 40 тысяч квадратных метров.
Порядка 80 тысяч растений - виолы, в ближайшие месяцы - маргаритки, незабудки, пеларгонии, пионы, флоксы, агава, колеус, алиссум с медовым ароматом.