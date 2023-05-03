Школа, два детсада, поликлиника: Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв проверил, как обустраивают новый ЖК в окрестностях Видного

Фото: Антон Чернов

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сегодня проверил, как обустраивается социальной инфраструктурой ЖК «Пригород Лесное» в Ленинском городском округе. Проект был запущен в 2015 году и на текущий момент здесь заселены 38 уже из готовых 44 многоквартирных домов. Сейчас на территории жилого комплекса проживают более 27 тысяч человек. Однако стройка новых многоэтажек продолжается. По оценкам специалистов, к 2033 году население «Пригорода Лесного» может увеличиться до 90 тысяч человек. Естественно, необходима и соответствующая инфраструктура.

- Мы приехали к вам в гости в очередной раз посмотреть, как строятся социальные объекты, послушать ваши вопросы, - рассказал, общаясь с жителями района Андрей Воробьёв. - Знаем, что очень много молодых семей живет в ЖК «Пригород Лесное». 1 сентября мы здесь открываем очередную большую школу.

В новой школе смогут учиться до 1100 ребят. Стоит отметить, что первая школа появилась в ЖК еще в 2021 году. Она так же рассчитана на 1100 учеников. Но детей школьного возраста в жилом комплексе уже сейчас в два раза больше. Многие родители вынуждены возить своих чад на занятия в соседние районы. Поэтому новую школу в районе очень ждут.

- Но важно не просто школу построить - а мы их строим в Московской области порядка 30 в год. Важно, чтобы также была подобрана грамотная команда, профессиональная, чтобы дети получали хорошее образование, - отметил губернатор.

Андрей Воробьёв также рассказал, что в мае на территории жилого комплекса откроется еще один детский сад (плюс к трем уже действующим).

- Также в ЖК построят две поликлиники, одну уже начали, до конца 2024 года планируют ввести, запрос на нее большой.

В целом планируется, что всего в «Пригороде Лесном» будут работать 9 школ (!), 17 детских садов, 2 поликлиники, многопрофильная больница, собственные отделение полиции и пожарное депо, а также православный храм.

В беседе с губернатором жители ЖК высказали свои пожелания: многие хотели бы, что б в районе появился свой Дом культуры, своя спортшкола, свой каток. При этом сейчас как раз ведутся переговоры о строительстве в «Пригороде Лесном» большого ФОКа, 4 хоккейных площадок и плавательного бассейна на 50 метров. Планируется, что работы запустят уже в 2024 году.

Кроме того по запросу жителей в ЖК появится МФЦ и отделение банка.

Некоторые участники встречи посетовали, что в окрестностях нет мемориала, куда можно было бы прийти с детьми и возложить цветы.

- По поводу Аллеи Героев мы обязательно что-то придумаем. Это сделаем в первую очередь, - пообещал Андрей Воробьёв.